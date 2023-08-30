Dijitale böyle direniyor

Teknolojiye karşı direnemediğini düşündüğümüz radyolar, özellikle Anadolu’nun birçok şehrinde önemini hala koruyor. Ulusal ölçekte yayın yapanlar dijital platformlarla kol kola girip yoluna devam ederken; yereldekiler eski usul yöntemlerle ayakta kalmaya çalışıyor. Birçoğu maliyeti çıkarmak için kapı kapı gezerek bölge esnafından reklam toplamak zorunda. Program yapmak için ise sponsor bulmak durumundalar. Yerel radyolar, çalışanların ücretlerini sponsorluk ve esnaf reklamlarıyla ödeyebiliyor.





DÜĞÜN, CENAZE DUYURUSUNDAN GELİR

Bazıları da küçük il ve ilçelerdeki esnafın reklam metinlerini yazıp, seslendirerek gelir elde ediyor. Anadolu’nun bir ilçesindeki düğün, cenaze, doğum, asker uğurlaması, hacı ziyareti gibi birçok faaliyetin duyurusu yine yerel radyolardan yapılıyor. Burada çalışanlardan aldığımız bilgiye göre, anons ücretleri 500 ila 5 bin lira arasında değişiyor. Tabii bölgenin ileri gelen eşraflarının işi olunca 10 bin lirayı bulan kazanç söz konusu.





ESNAFIN REKLAM METNİ RADYOCUDAN

Radyo yayıncıları; programı için sponsor, duyuru ve reklam bulduğu sürece dijitalin ezici gücüne karşı direnebiliyor. Özellikle kırsaldaki market ve züccaciyeci reklamları da yine buralarda yayınlanıyor. Televizyon programcısı ve eski radyocu Aynur Ayaz, programlar için sponsor bulmanın Anadolu’nun birçok bölgesinde uzun yıllardır bir geçim yöntemi olarak uygulandığını söylüyor. Genellikle ufak bütçelerle hayatta kalan yerel radyo çalışanlarının bölgesindeki esnaf veya firma sahiplerini ziyaret ederek reklam bulduğunu söyledi. Ayaz, “Özellikle küçük şehirlerde düğün, kına, asker uğurlaması gibi birçok geleneksel etkinliğin anonsu bu radyolardan yapılır. Anadolu’nun farklı şehirlerindeki kesim için radyolar hala önemini koruyor” dedi. Ayaz, farklı dijital platformlarda yerel radyoların daha fazla yer almasıyla reklam gelirlerini artırabileceğini düşünüyor. Sektör, medya gelirleri konusunda destek istiyor.



