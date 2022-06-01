Ekonomi Doğal gazda haziran tarifesi yayımlandı Konutta kullanılan gaza yüzde 30 zam
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Doğal gazda haziran tarifesi yayımlandı: Konutta kullanılan gaza yüzde 30 zam

Doğal gazda haziran ayında geçerli olacak mesken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarife belirlendi. Konutta kullanılan doğal gaza yüzde 30, sanayi abonelerine yüzde 40 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 17 zam yapıldı.

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Haber Merkezi AA
Doğal gazda haziran tarifesi yayımlandı: Konutta kullanılan gaza yüzde 30 zam
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, haziran ayına ilişkin tarife tablosuna göre, konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine haziranda uygulanacak satış fiyatı, bin metreküp doğal gaz için 3 bin 264 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de bin metreküp doğal gaz için 10 bin 416 lira oldu.

Elektrik üretim amaçlı tarifede bin metreküp doğal gazın fiyatı ise 12 bin 500 lira olarak belirlendi.

  • Böylece konutta kullanılan doğal gaza yüzde 30, sanayi abonelerine yüzde 40 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 17 zam yapılmış oldu.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

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