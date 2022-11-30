Ekonomi Dünyaca ünlü banka ABD ekonomisi için uyardı FEDi faiz indirimine zorlayabilir
DÜNYA EKONOMİSİ

Dünyaca ünlü banka ABD ekonomisi için uyardı: FED'i faiz indirimine zorlayabilir

ABD merkezli bankacılık devi Bank of America'dan ABD ekonomisi için resesyon uyarısı geldi. Banka tarafından yayımlanan raporda, Amerikan Merkez Bankası Fed'in küçülen ekonomiyi canlandırmak için para politikasında sıkılaştırmayı gelecek yıl yavaşlatacağı ve er ya da geç faizleri indirmeye başlayacağı bunun da 10 yıl vadeli Hazine kağıdı getirilerini düşüreceği öne sürüldü.

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Haber Merkezi Diğer
Dünyaca ünlü banka ABD ekonomisi için uyardı: FEDi faiz indirimine zorlayabilir
BofA'ya göre resesyon Fed'i faiz indirmeye zorlayabilir

BofA dün yayınladığı raporda ABD ekonomisinin gelecek yılın ortaları civarında bir resesyona gireceğini ve bunun yılın sonuna doğru Fed'i faiz indirmeye zorlayacağını öngördü.

Rapor, BofA'nın ABD Faiz Stratejisti Mark Cabana tarafından basına tanıtıldı.

Cabana burada yaptığı açıklamada, Fed'in faiz oranını yüzde 5,25'e çıkarana kadar faiz artırımına devam edeceğini, bu orana Mart ayına kadarki 3 toplantıda da faiz artırarak ulaşacağını öngördüklerini de ifade etti.

ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdı getirilerinin 2023 ilk çeyrekte yüzde 4 seviyesinden düşmeye başlayacağını öngören Cabana, 2023 sonunda getirinin yüzde 3,25 civarında olmasını beklediklerini ifade etti.

BARCLAYS DE İNDİRİM ÖNGÖRDÜ

2023’te faiz indirimi bekleyen bir başka banka Barclays’e göre ise gelecek yıl ikinci ve dördüncü çeyrekler arasında ABD ekonomisinde “sığ bir resesyon” görülecek.

Barclays stratejistleri gelecek yıl Fed’den Kasım ve Aralık ayında 25 baz puanlık indirim bekliyor.

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