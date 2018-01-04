Dünyanın gözü 3. havalimanında

Tüm fazları tamamlandığında sıfırdan yapılan en büyük havalimanı ünvanını alacak olan İstanbul Yeni Havalimanı, CNN’in 2018 yılında tamamlanması beklenen yapılar listesine girdi. İstanbul Yeni Havalimanı, İngiliz Scott Brownrigg şirketinin öncülüğünde Grimshaw, Nordic, Haptic, Fonksiyon ve TAM/Kiklop şirketlerinin desteğiyle tasarlandı. Tek çatı altında dünyanın en büyük terminal binasına sahip olacak havalimanında Türk ve modern çizgiler dikkat çekiyor.

LALE TASARIMLI KULE ÖDÜL ALMIŞTI

İstanbul Yeni Havalimanı’nda Pininfarina imzasına sahip Hava Trafik Kontrol Kulesi ve Teknik Binası, Eylül 2016’da Chicago Athenaeum: Mimarlık ve Dizayn Müzesi

ve Mimari Sanat Tasarımı ve Kentsel Araştırmalar Avrupa Merkezi tarafından verilen 2016 Uluslararası Mimarlık Ödülü’ne layık görüldü. Yine terminal binası Kasım 2016’da Berlin’de dünya mimarları ve tasarımcılarını buluşturan Dünya Mimarlık Festivali’nde (WAF) “Gelecek Projeler -”Altyapı” ödülüyle taçlandırıldı.