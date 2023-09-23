E-ticaret Kanunu’nda makul denge gözetildi

Kanunun orantısız bir sınırlamaya neden olmadığını belirten Yüksek Mahkeme, kamu yararı ile özel teşebbüs özgürlüğüne ilişkin kişisel yarar arasında bulunması gereken makul dengenin gözetildiğini bildirdi.

Yüksek Mahkeme’nin kararında, dava konusu kuralların, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar yerlerinde belirli faaliyetleri yürütmesini ve bunlara ilişkin iş ve işlemleri yerine getirmesini kısıtlayarak teşebbüs özgürlüğüne sınırlama getirdiği ifade edildi. Ancak söz konusu sınırlamanın, sadece bu malların elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcısının kontrolünde olan elektronik ticaret pazar yerinde satışa sunulamamasından ibaret olduğu kaydedildi.