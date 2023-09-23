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Ekonomi

E-ticaret Kanunu’nda makul denge gözetildi

CHP’nin e-ticarette tekelleşmeyi önleyen ‘e-ticaret Kanunu’nun iptali istemini reddeden Anayasa Mahkemesi’ne (AYM), gerekçeli kararını açıkladı.

Abdullah Sarica
04:00 . 23/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Kanunun orantısız bir sınırlamaya neden olmadığını belirten Yüksek Mahkeme, kamu yararı ile özel teşebbüs özgürlüğüne ilişkin kişisel yarar arasında bulunması gereken makul dengenin gözetildiğini bildirdi.


REKABETİ DÜŞÜRMEYECEK

Yüksek Mahkeme’nin kararında, dava konusu kuralların, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar yerlerinde belirli faaliyetleri yürütmesini ve bunlara ilişkin iş ve işlemleri yerine getirmesini kısıtlayarak teşebbüs özgürlüğüne sınırlama getirdiği ifade edildi. Ancak söz konusu sınırlamanın, sadece bu malların elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcısının kontrolünde olan elektronik ticaret pazar yerinde satışa sunulamamasından ibaret olduğu kaydedildi.


#Ekonomi
#e-ticaret
#denge
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