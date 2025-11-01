Elektrik desteğinde yeni limit

Elektrikte devlet desteğinde yeni düzenlemelere gidildi. Yıllık tüketimi 4 bin kilovatsaatin üzerinde olan aboneler devlet desteğinden faydalanamayacak. Yeni limitle birlikte faturası yaklaşık 984 TL ve üzerinde gelen yaklaşık 2,5 milyon abone, devlet desteği alamayacak.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik desteklerinin daha adil dağıtılmasını sağlamak amacıyla, 2026’da mesken tüketici grubuna yönelik yıllık elektrik tüketim limitini 4 bin kilovatsaat olarak belirledi. Yeni limitle birlikte faturası yaklaşık 984 TL ve üzerinde gelen aboneler devlet desteği alamayacak. Türkiye genelinde yaklaşık 43 milyon mesken abonesi bulunuyor. Yeni limitin yürürlüğe girmesiyle birlikte, yaklaşık 2,5 milyon abonenin (tüm mesken abonelerinin yaklaşık yüzde 6’sı) düzenlemeden etkileneceği öngörülüyor.
Mevcutta tüm elektrik abonelerine sağlanan desteklerin daha adil dağılımını sağlamak ve enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını teşvik etmek.
200 kilovatsaat civarında.
Yıllık 4 bin kilovatsaati (aylık ortalama 333 kilovatsaate tekabül eder) aşan kullanıcıların tüm tüketimlerini kapsıyor.
984 lira.
2025’te mevcut uygulamaya göre yaklaşık ilave 1,3 milyon abone daha etkilenmiş olacak. Toplamda ise 2,5 milyon abone, yani abonelerin yaklaşık yüzde 6’sı etkilenmiş olacak.
Yeni düzenleme 1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanacak.
Düşük kademede (günlük 8 kilovatsaat altı tüketim) yaklaşık yüzde 57, yüksek kademede (günlük 8 kilovatsaat ve üzeri tüketim) yüzde 36 oranında sübvansiyon sağlanmaya devam edileceği öngörülmektedir.
Son değişiklikle birlikte yaklaşık 23 teravatsaatlik bir tüketim son kaynak tedariki kapsamında olacaktır. Bu da toplam mesken tüketiminin yaklaşık yüzde 29’una tekabül etmektedir. Yani destek kapsamı dışında kalan yüzde 6’lık kesim toplam elektrik tüketiminin yüzde 29’unu gerçekleştiriyor diyebiliriz.
AFAD’ın geçici barınma evleri, camiler, Kur’an kursları, cemevleri, ibadethaneler, sağlık sebebiyle cihaza bağlı vatandaşlar, şehit aileleri, muharip/malul gaziler ve tarımsal faaliyette bulunan tüketiciler, belediye içme suyu abonelikleri muaf olacak.
Uygulama değiştirilmeyerek bu tüketici grupları için yıllık limit 15 bin kilovatsaat olarak muhafaza edilmiştir.
Bir önceki yılda yani 2025’te gerçekleşen yıllık tüketim miktarına göre belirlenmiş olacaktır.
2025’te limiti geçen tüketici, 2026 boyunca son kaynak tarifesinde kalacak. Ancak, 2026 için yıllık tüketimin, 2027 için belirlenen limitin altında kalması durumunda, 2027’de normal perakende satış tarifesine geri dönmüş olacak.