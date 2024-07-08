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Ekonomi

En düşük emekli maaşına zam hazırlığı: Çalışma başlatıldı

AK Parti, en düşük emekli maaşının artması için çalışma başlattı. Kök maaşının düşüklüğünden dolayı zamlı maaşı 10 bin TL'nin altında kalan 1,8 milyon emekli için ilave düzenleme yapılacak.

11:23 - 8/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 11:43 - 8/07/2024 Pazartesi
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Zamlı emekli maaşları, önümüzdeki hafta ödenmeye başlayacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam alacak. Ancak kök maaşı düşük olduğu için zamlı maaşı bile halen ödenen 10 bin liranın altında kalacak olan emekliler var.


Kök maaş üzerinden iyileştirme yapılacak

Yapılan hesaplamaya göre, 1 milyon 780 bin emeklinin kök maaşı yüzde 24,73'lük zamma rağmen 10 bin TL'nin altında kalacak. Yaklaşık 1,8 milyon emekli temmuz ayı zammına rağmen eğer ilave bir düzenleme yapılmazsa yılbaşından bu yana aldığı tutarda maaş almaya devam edecek.


AK Parti kurmaylarının sadece en düşük emekli maaşı olarak uygulanan rakamda bir hazırlık yaptığı öğrenildi. Henüz kesinleşmiş bir tablo ya da rakam yok.


AK Parti yönetiminin hazırlık çalışmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de paylaşılacak. Bu adım için bir yasa gerekiyor. Bu yasa çalışması Meclis'te yürütülürken kesin rakam belli olacak.


10 bin TL'den 12 bin TL'ye çıkabilir

NTV'nin haberine göre kulislere yansıyan ilk bilgilerde, en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin liraya çıkarılması düşünülüyor.


Bu rakam Meclis'teki çalışmalar sırasında netleşecek.


EMEKLİ KÖK MAAŞ HESAPLAMA: SSK, Bağkur emekli kök maaş nasıl hesaplanır, ne kadar?

Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklinin e-Devlet üzerinden emekli kök maaşlarını öğrenme ekranına yoğun ilgi oldu. Temmuz ayında emeklilere yapılacak zam oranlarını belirleyen haziran ayı enflasyon rakamları bugün açıklandı. Altı aylık kümülatif artış %24.73 olarak gerçekleşti ve bu oranda kök maaşlara zam yapıldı. Geçtiğimiz ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kök maaşı 10 bin liranın altında olan tüm emeklilerin maaşlarını 10 bin liraya yükselteceğini açıklamış, bu düzenleme yılbaşından itibaren geçerli olmuştu. Haziran ayı enflasyon verisinin kümülatif toplamı Temmuz ayında kök maaşların ne olacağı konusunda netlik kazandıracak. SSK ve Bağ-Kur emekli kök maaşları e-Devlet ekranı üzerinden öğrenilebilecek.

Emekli maaş zammına sayılı gün kaldı: 4A 4B 4C ve memur maaş zammı ne kadar olacak?

Temmuz 2024 için emekli maaş zammı geri sayımı başladı ve beş aylık verilerle son hesaplamalar yapıldı! Emekli maaş zammı Temmuz 2024 hesaplamaları, beş aylık enflasyon verileri ile sürüyor. Milyonları ilgilendiren Bağkur ve SGK emekli maaşı Temmuz zammı için geri sayım devam ediyor. 3 Temmuz Çarşamba günü TÜİK tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon oranlarıyla birlikte, altı aylık enflasyon verileri doğrultusunda zamlar netleşecek. Son verilere göre beş aylık enflasyon farkı toplamı yüzde 22'yi aştı. Bu nedenle emekli maaşlarına en az yüzde 22 zam yapılacağı kesinleşmiş durumda. Zam öncesinde ise tahmini rakamlar şekillenmeye başladı. En çok merak edilen sorulardan biri ise "Emekli maaş zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?" İşte 2024 Temmuz ayı Bağ-Kur ve SSK emekli maaş zammı tahminleri...


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En düşük emekli maaşına zam kararı! Kök maaş üzerinden iyileştirme yapılacak! 1.8 milyon emekli düzenlemeden etkilenecek