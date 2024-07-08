En düşük emekli maaşına zam hazırlığı: Çalışma başlatıldı

Temmuz 2024 için emekli maaş zammı geri sayımı başladı ve beş aylık verilerle son hesaplamalar yapıldı! Emekli maaş zammı Temmuz 2024 hesaplamaları, beş aylık enflasyon verileri ile sürüyor. Milyonları ilgilendiren Bağkur ve SGK emekli maaşı Temmuz zammı için geri sayım devam ediyor. 3 Temmuz Çarşamba günü TÜİK tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon oranlarıyla birlikte, altı aylık enflasyon verileri doğrultusunda zamlar netleşecek. Son verilere göre beş aylık enflasyon farkı toplamı yüzde 22'yi aştı. Bu nedenle emekli maaşlarına en az yüzde 22 zam yapılacağı kesinleşmiş durumda. Zam öncesinde ise tahmini rakamlar şekillenmeye başladı. En çok merak edilen sorulardan biri ise "Emekli maaş zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?" İşte 2024 Temmuz ayı Bağ-Kur ve SSK emekli maaş zammı tahminleri...