En düşük memur maaşı 2.661 TL

Yaklaşık 12.5 milyon emekli vatandaşın ve yüz binlerce memurun yeni yılda alacağı zamlı maaşlar Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun enflasyon verilerini açıklamasıyla netlik kazandı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre ocak dönemi itibariyle memurlar yüzde 5.49 oranında, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yüzde 6.49 oranında zam alacak. Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 6,50 seviyesinde gerçekleşti.
Genel Müdür maaşı 13 bin lirayı aştı
- Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 747 liradan 4 bin liraya, en yüksek memur maaşı da 12 bin 358 liradan 13 bin 136 liraya yükseldi. Yüksek maaşta genel müdürü kaymakam takip etti. Birinci sınıf kaymakam maaşı 11 bin 350 lira iken yapılan zamla 12 bin 21 lira oldu. Yeni tarifeye göre profesör maaşları 10 bin 690 liradan 11 bin 325 liraya, öğretmen maaşları da 5 bin 5 liradan 5 bin 328 liraya ulaştı. En düşük memur emekli aylığı ise 2 bin 523 liradan 2 bin 661 liraya çıktı.