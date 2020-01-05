En düşük memur maaşı 2.661 TL Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 747 liradan 4 bin liraya çıktı. En düşük memur emekli aylığı ise 2 bin 523 liradan 2 bin 661 liraya yükseldi.

Haber Merkezi 05 Ocak 2020, 04:00 Yeni Şafak