Ekonomi En düşük memur maaşı 2661 TL
TÜRKİYE EKONOMİSİ

En düşük memur maaşı 2.661 TL

Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 747 liradan 4 bin liraya çıktı. En düşük memur emekli aylığı ise 2 bin 523 liradan 2 bin 661 liraya yükseldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yaklaşık 12.5 milyon emekli vatandaşın ve yüz binlerce memurun yeni yılda alacağı zamlı maaşlar Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun enflasyon verilerini açıklamasıyla netlik kazandı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre ocak dönemi itibariyle memurlar yüzde 5.49 oranında, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yüzde 6.49 oranında zam alacak. Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 6,50 seviyesinde gerçekleşti.

Bu artışlarla 2020 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylıkları (TL) şöyle:

Genel Müdür maaşı 13 bin lirayı aştı

  • Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 747 liradan 4 bin liraya, en yüksek memur maaşı da 12 bin 358 liradan 13 bin 136 liraya yükseldi. Yüksek maaşta genel müdürü kaymakam takip etti. Birinci sınıf kaymakam maaşı 11 bin 350 lira iken yapılan zamla 12 bin 21 lira oldu. Yeni tarifeye göre profesör maaşları 10 bin 690 liradan 11 bin 325 liraya, öğretmen maaşları da 5 bin 5 liradan 5 bin 328 liraya ulaştı. En düşük memur emekli aylığı ise 2 bin 523 liradan 2 bin 661 liraya çıktı.

Maaş bordronuzu öğrenmek çok kolay
EKONOMİ
Maaş bordronuzu öğrenmek çok kolay
Süleymani Şehit demedi!

'Süleymani Şehit' demedi!

İranlılar Erdoğan-Ruhani görüşmesini çarpıttı.
Trumptan İrana açık tehdit

Trump'tan İran'a açık tehdit

​İran, saldırırsa belirlediğimiz 52 hedefi hızlı ve sert şekilde vururuz.
İzmirde korkutan deprem

İzmir'de korkutan deprem

​İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi.
Hafter'den hava saldırısı

Hafter'den hava saldırısı

​Askeri okul öğrenci yurduna düzenlenen saldırıda 28 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.
Irak'ta Hizbullah'tan çağrı

Irak'ta Hizbullah'tan çağrı

​Hizbullah Tugayları, ABD üslerinden uzak durma çağrısında bulundu.
ABD Büyükelçiliği yakınına füzeli saldırı

ABD Büyükelçiliği yakınına füzeli saldırı

Bağdat Yeşil Bölge'de bulunan büyükelçilik yakınına 2 füze atıldı.
Çavuşoğlu, Pompeo ile telefonda görüştü

Çavuşoğlu, Pompeo ile telefonda görüştü

İki bakanın görüşmesinde Irak, İran ve ikili konular ele alındı.
"Türkiye ile mi mukayese edileceğiz?"

"Türkiye ile mi mukayese edileceğiz?"

​Kasım Süleymani, PKK saldırısı ardından Türkiye'yi eleştirmişti.
Erdoğan'dan <br>telefon diplomasisi

Erdoğan'dan
telefon diplomasisi

İran ve Irak cumhurbaşkanları ile görüştü.
Otel odasında ölü bulundular

Otel odasında ölü bulundular

​Polis ekipleri, bölgede olayla ilgili çalışma başlattı.
Haşdi Şabi'nin<br>Şii milis grupları

Haşdi Şabi'nin
Şii milis grupları

​Örgüt, 40'ın üzerinde grup barındırıyor.
NATO<br>askıya aldı

NATO
askıya aldı

Kasım Süleymani, Bağdat'ta öldürülmüştü.
Maliyeti açıklandı

Maliyeti açıklandı

​Trabzonspor Ndiaye'nin transferini KAP'a bildirdi.
İkinci Çiftlik <br>Bank vakası

İkinci Çiftlik
Bank vakası

20 milyon lira toplayıp kayıplara karıştılar.
Elektrikli araçlar bölümü açılıyor

Elektrikli araçlar bölümü açılıyor

Bakan açıkladı: MEB'den yerli otomobile nitelikli iş gücü desteği.
Türkiye karşıtı<br>skandal sözleri

Türkiye karşıtı
skandal sözleri

El-Mühendis, Türk düşmanlığını açık bir şekilde dile getirmişti.
Sigarada<br>tarihi adım

Sigarada
tarihi adım

​Yarından itibaren yeni paketler ile satılabilecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.