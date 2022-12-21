Ekonomi Enerji krizindeki Almanya rotayı Kazakistana çevirdi Petrol sevkiyatına başlanabilir
DÜNYA EKONOMİSİ

Enerji krizindeki Almanya rotayı Kazakistan'a çevirdi: Petrol sevkiyatına başlanabilir

Rusya ile Ukrayna savaşı sonrası enerji krizine giren Almanya Rusya'ya karşı farklı alternatifleri değerlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda öne çıkan Kazakistan'dan ise beklenen açıklama geldi.

KazMunayGaz Yönetim Kurulu Başkanı Mirzagaliyev, Druzhba boru hattı üzerinden Almanya'ya petrol sevkiyatı yapabileceklerini doğruladı.

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Haber Merkezi AA
Enerji krizindeki Almanya rotayı Kazakistana çevirdi: Petrol sevkiyatına başlanabilir
Foto/arşiv

Kazakistan, Druzhba boru hattı üzerinden Almanya'ya petrol sevkiyatı yapabileceklerini doğruladı.

Kazakistan Devlet Petrol ve Gaz Şirketi (KazMunayGaz) Yönetim Kurulu Başkanı Magzum Mirzagaliyev, Almanya Ekonomik İşler ve İklim Koruma Bakanlığı Parlamento Sekreteri Michael Kellner ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Başkent Astana'da temaslarda bulunan Almanya Sol Partisi Bundestag Üyesi Christian Görke'nin de hazır bulunduğu görüşmede taraflar, Kazak petrolünün Schwedt kentindeki rafineriye ihraç edilmesini ele aldı.

Alman tarafı, görüşmede Schwedt petrol rafinerisinin ülkenin doğusundaki Brandenburg eyaleti ekonomisinin "kalbi" olduğunu ve Kazakistan'dan Druzhba boru hattı üzerinden söz konusu rafineriye hammaddenin istikrarlı tedarik edilmesine yönelik isteklerini dile getirdi.

Mirzagaliyev de Kazak petrolünün Druzhba boru hattı üzerinden Almanya'ya sevkiyat olasılığını doğruladı ancak sözleşme ve teknik sorunların çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Öncelikle Kazak petrolünün Romanya'daki rafinerilerin ihtiyacını karşıladığını, geri kalanının uzun vadeli sözleşmeler kapsamında diğer ülkelere satıldığını belirten Mirzagaliyev, "Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın (Kasım Cömert Tokayev) talimatlarıyla KazMunayGaz, Ocak 2023 gibi erken bir tarihte Almanya'ya bir deneme partisi olarak petrol göndermeyi değerlendiriyor." dedi.

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