Engin Sigorta'dan, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarına ilişkin açıklama

Engin Sigorta ve Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi'nden yapılan yazılı açıklamada, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarına yanıt verildi.

Şirketin, kurucusu Süleyman Soylu'nun siyasi kimliği dolayısıyla, kaynağı ve maksadı belli ancak temelsiz iddialarla siyaset gündemine çekilmeye çalışıldığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"İddialara kesin ve net bir cevap olması için paylaşmak isteriz ki, Engin Sigorta ve Aracılık Hizmetleri'nin ne THY ile ne de ülkemizin büyük holdingleriyle hiçbir ticari bağı, ilişkisi, herhangi bir sigorta ilişkisi, geçmişte olmadığı gibi bugün de söz konusu değildir. Sigortacılık tekniği gereği yaptığımız bütün işlemler, ana şirketlerin dijital altyapıları üzerinden gerçekleşmekte olup, tüm acentelerde olduğu gibi bizim işlemlerimiz de bu sistemlerde kayıt altındadır. İddia sahipleri, gerekli başvuruları yaparak iddiasını ispat imkanına sahiptir ve bununla mükelleftir."

REKLAM

GÜNDEM İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı'ndan 'Sedat Peker' iddialarına yanıt: Belli odakların beyhude çabalarından ibaret

GÜNDEM Sedat Peker’e yakalama: Koruma kararında FETÖ izi

GÜNDEM Bakan Soylu: Biz intikam alınacak adamlarız ülkeyi terörün vesayeti altına almak istediler izin vermedik