Ekonomi Engin Sigortadan, organize suç örgütü elebaşı Sedat Pekerin iddialarına ilişkin açıklama
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Engin Sigorta'dan, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarına ilişkin açıklama

Engin Sigorta ve Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi, THY ya da ülkenin büyük holdingleriyle hiçbir ticari bağı ve ilişkisinin bulunmadığını bildirdi. Açıklamada şirketin, kurucusu Süleyman Soylu'nun siyasi kimliği dolayısıyla, kaynağı ve maksadı belli ancak temelsiz iddialarla siyaset gündemine çekilmeye çalışıldığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Engin Sigortadan, organize suç örgütü elebaşı Sedat Pekerin iddialarına ilişkin açıklama
Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Engin Sigorta ve Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi'nden yapılan yazılı açıklamada, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarına yanıt verildi.

Şirketin, kurucusu Süleyman Soylu'nun siyasi kimliği dolayısıyla, kaynağı ve maksadı belli ancak temelsiz iddialarla siyaset gündemine çekilmeye çalışıldığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"İddialara kesin ve net bir cevap olması için paylaşmak isteriz ki, Engin Sigorta ve Aracılık Hizmetleri'nin ne THY ile ne de ülkemizin büyük holdingleriyle hiçbir ticari bağı, ilişkisi, herhangi bir sigorta ilişkisi, geçmişte olmadığı gibi bugün de söz konusu değildir. Sigortacılık tekniği gereği yaptığımız bütün işlemler, ana şirketlerin dijital altyapıları üzerinden gerçekleşmekte olup, tüm acentelerde olduğu gibi bizim işlemlerimiz de bu sistemlerde kayıt altındadır. İddia sahipleri, gerekli başvuruları yaparak iddiasını ispat imkanına sahiptir ve bununla mükelleftir."

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