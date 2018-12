Antalya'da et restoranı fiyatları! Et restoranında meze şoku Et restoranında 285 TL'lik meze şoku Antalya'da et restoranından 8 kişilik rezervasyon yaptıran Mehmet Kozan, hesabı istediğinde, fişte yazan 827 liranın 285'inin meze için olduğunu gördü. Restoranla ilgili valiliğe şikayette bulunan Kozan, "Biz restorana gittiğimizde mezeler masaya yerleştirilmişti. Biz de ikram olduğunu düşündük. Uyarmadılar ve fiyata işlemişler" dedi.

13 Aralık 2018, 10:43 Son Güncelleme: 13 Aralık 2018, 10:56 DHA