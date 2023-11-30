Euro Bölgesi’nde enflasyon iki yılın en düşüğünde

Foto/arşiv
TÜİK verilerine göre, Avro Bölgesi'nde ekimde yüzde 2,9 olan yıllık enflasyon kasımda yüzde 2,4 olarak belirlendi. TÜFE, kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,5 düşüş kaydetti.
Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 6,9 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Gıdayı, yüzde 4 ile hizmetler, yüzde 2,9 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünleri yüzde 11,5 geriledi.
AB uyumlu verilere göre enflasyon kasımda Slovakya'da yüzde 6,9, Hırvatistan'da yüzde 5,5, Avusturya'da yüzde 4,9, Slovenya'da yüzde 4,5, Estonya'da yüzde 4,1, Fransa'da yüzde 3,8, İspanya'da yüzde 3,2, Yunanistan'da yüzde 3, Almanya'da yüzde 2,3, İtalya'da yüzde 0,7, Belçika'da yüzde -0,7 olarak belirlendi.