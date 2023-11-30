Euro Bölgesi’nde enflasyon iki yılın en düşüğünde

Türkiye, yılın 3. çeyreğinde verisi açıklanan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi oldu. OECD'de Türkiye'yi, yüzde 5,9'luk büyüme oranıyla Kosta Rika G20'de ise yüzde 4,9 ile Endonezya ve Çin takip etti.