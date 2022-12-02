EYT’de kıdem tazminatı için kredi desteği: SGK prim farkı da giderilecek

Asgari ücret ve EYT konusunda önceki gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin de katıldığı toplantının ilk somut sonuçları dün gün yüzüne çıktı. Bakan Bilgin dün, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yol haritası için TİSK ve Türk-İş başkanlarıyla buluştu. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, görüşme sonrası yaptığı açıklamada EYT konusunda hem işverenler hem de çalışanlar için ideal bir çözümden yana olduklarını belirtti.

SGK FARKI GİDERİLİYOR

Görüşmeye ilişkin bilgi veren Akkol, şöyle konuştu: "Temmuz ve ağustos ayında EYT kapsamındaki çalışanlara yönelik yaptığımız ankete göre, çalışanların yüzde 80'i iş hayatına devam etmek istiyor. Bakan Vedat Bilgin, müjdeyi bugün teyit etti. Emekliler ile emekli olmayan çalışanlar arasındaki SGK prim farkı giderilecek. Dolayısıyla işverenlere ilave bir maliyet olmadan istihdam ilişkisi devam edecek.”

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PLANLAMA İLE EMEKLİLİK

EYT kapsamındaki çalışanların aynı anda emekli olması halinde ortaya çıkacak kıdem tazminatı yükünden ötürü işverenler için ciddi bir finansman problemi doğmasının söz konusu olduğunu dile getiren Akkol, "KGF'den uygun kredi ile işverenlerin yalnız bırakılmayacağı müjdesini aldık. Dolayısıyla kıdem tazminatıyla ilgili çok uygun kredi faiziyle işverenlere destek olunacak. Bazı sektörlerde ve şirketlerde yüzlerce kişinin aynı anda emekli olması durumunda üretim ve ihracatı etkileyen durumlar olabiliyor. Çalışma arkadaşlarımızı mağdur etmeden ama aynı zamanda üretim ve ihracatın devamlılığına da mani olmadan bir planlama dahilinde emeklilikleri organize ediyor olmamız gerekiyor” dedi.