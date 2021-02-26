Ekonomi Fahiş fiyata karşı market ağı genişliyor 317 adet şube daha açılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Fahiş fiyata karşı market ağı genişliyor: 317 adet şube daha açılacak

Fahiş fiyata karşı market ağı genişliyor: 317 adet şube daha açılacak

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından doğrudan üreticilerden alınan ürünleri hesaplı fiyatlarla direkt tüketiciye ulaştırmak amacıyla faaliyet gösteren Tarım Kredi Kooperatif Marketler’in hizmet ağı genişliyor. Şu anda 183 market hizmet verirken, 30 büyükşehirde 317 market daha açılacak.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Gıda fiyatları ile ilgili Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da bir çalışma yapıyor. Fahiş fiyatlara yönelik geçen yıl Ticaret Bakanlığı bünyesinde Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu kurulmuştu. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu 2020 yılında 495 firmaya 15 milyon 500 bin lira, Reklam Kurulu ise 303 firmaya 13 milyon 300 bin lira olmak üzere toplam 28 milyon 800 bin lira ceza kesti.
Gıda fiyatları ile ilgili Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da bir çalışma yapıyor. Fahiş fiyatlara yönelik geçen yıl Ticaret Bakanlığı bünyesinde Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu kurulmuştu. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu 2020 yılında 495 firmaya 15 milyon 500 bin lira, Reklam Kurulu ise 303 firmaya 13 milyon 300 bin lira olmak üzere toplam 28 milyon 800 bin lira ceza kesti.

Gıdadaki fahiş fiyat artışlarını frenlemek için kooperatif marketlerinin sayısı artıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gıdada fahiş fiyatların önüne geçmek amacıyla Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerine 500 market açma talimatı vermişti. Kooperatif Marketler, büyükşehirlerde ilk şubesini 2017 yılında açtı. Bu süre içinde sayıları 183 şubeye çıktı. Marketlerden 90’ı geçen yıl tüketicileri ağırlamaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: Fahiş fiyata karşı ucuz market adımı
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: Fahiş fiyata karşı ucuz market adımı

KADIN GİRİŞİMCİ, KOBİ VE ÇİFTÇİ KOOPERATİFLERİNE YENİ İMKAN

  • Bu yıl ise 30 büyükşehirde 317 market daha açılması hedeflenen marketlerin Türkiye genelinde 500 şubesi olması planlanıyor. İhtiyaç olması halinde 500 kooperatif market hedefinden sonra 500 market daha açılabileceği ifade ediliyor. Kooperatif Marketlerde, Tarım Kredi ürünlerinin yanında küçük ölçekli ya da yerel kooperatiflerin ürünlerine de kadın girişimci ve kooperatifleri başta olmak üzere yer veriliyor. Kooperatif Marketlerde, ürününü satmak isteyen üreticilere de bu yönde imkan tanınıyor. Ayrıca coğrafi işaretli ürünlere de özel destek veriliyor.

Fahiş fiyat normalmiş: Kuraklık ile girdi maliyeti savunması
EKONOMİ
Fahiş fiyat normalmiş: Kuraklık ile girdi maliyeti savunması

ÜRETİCİDEN TÜKETİCİYE HESAPLI ALIŞVERİŞ

Üreticiden alınan ürünler tesislerde işleyerek veya işleterek kooperatiflerin yanı sıra Kooperatif Marketler aracılığı ile tüketicilere ulaştırılıyor. Hem üreticinin hakkının hem de tüketicin hakkını koruyarak ucuz, kaliteli ve doğal ürünlerin hesaplı fiyatlara satışa sunulması sağlanıyor. İlk şubesini dört yıl önce açan Tarım Kredi Marketleri başlangıçta fiyat dengesi sağlamak amacıyla büyük şehirlerde teşkilatlanan marketler ile, tüketicilere online sipariş ile daha yaygın bir ağ ile hizmet sunuyor.

Fahiş fiyat çağrısı: Etiket ya da fişin fotoğrafını çekin!
EKONOMİ
Fahiş fiyat çağrısı: Etiket ya da fişin fotoğrafını çekin!
Abone Ol Google News
Soğuk cüzdanla kara para aklama

Soğuk cüzdanla kara para aklama

Kripto paranın mutfağında çok farklı işler dönüyor.
Biden talimat verdi

Biden talimat verdi

ABD, Suriye'de İran destekli gruplara hava saldırısı düzenledi.
Karabağ darbesi

Karabağ darbesi

​Ağır yenilgiyle başlayan siyasi kriz askeri muhtırayla zirveye taşındı.
94 ruhunu <br>Z kuşağına taşıyacağız

94 ruhunu
Z kuşağına taşıyacağız

​Osman Nuri Kabaktepe, ilk röportajını Yeni Şafak'a verdi.
Ayasofya’da anılacak

Ayasofya’da anılacak

​Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın vefatının 10. yılı.
İttifak ortağıyla ayrışıyor

İttifak ortağıyla ayrışıyor

Fezleke çıkmazına giren CHP, çıkış yolu arıyor.
Geleceğin mucitleri yetişecek

Geleceğin mucitleri yetişecek

​Aksaray Bilim Merkezi kapılarını açıyor.
Kaşıkçı cinayeti raporu

Kaşıkçı cinayeti raporu

CIA de emri verenin Prens Selman olduğuna karar verdi.
Hocalı da özgür olacak

Hocalı da özgür olacak

​Şehrin son valisi Elman Mammadov Yeni Şafak'a konuştu.
28 Şubat’la FETÖ’nün yolu açıldı

28 Şubat’la FETÖ’nün yolu açıldı

​Refahyol hükümetini yıkan darbe, etkisi hâlâ süren izler bıraktı.
Hüzün ve gurur

Hüzün ve gurur

​Hocalı'da katliama kurban giden 613 kişi bugün Bakü'de anılacak.
Halkımız hedef <br>haline geldi

Halkımız hedef
haline geldi

​Dedeağaç ABD üssü istemiyor.
Keşif yapıyordu

Keşif yapıyordu

'​Yalnız kurt' eylemcisi ağaçta yakalandı.
İyi ki doğdun milletin adamı

İyi ki doğdun milletin adamı

Erdoğan'ın doğum gününe sosyal medyada kutlama.
Türk futbol tarihine geçti

Türk futbol tarihine geçti

​Yusuf Yazıcı, Avrupa Ligi'nde en çok gol atan Türk futbolcu oldu.
Müftü gözyaşlarını tutamadı

Müftü gözyaşlarını tutamadı

​Çavuşoğlu'nun Zagreb ziyaretinde duygu dolu anlar.
Polisleri şaşkına çeviren olay

Polisleri şaşkına çeviren olay

Bir yıldır kazdıkları çukurun girişine dua asmışlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.