Fahiş fiyatın cezası 1,8 milyon lira

Ticaret Bakanlığı ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde marketlere yönelik fiyat denetimlerini sıklaştırdı. Perakende sektörü başta olmak üzere gıda toptancıları ile meyve sebze hallerine yönelik kontrollerin yapıldığı denetimler; İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa gibi büyükşehirler başta olmak üzere ülke genelinde gerçekleştirildi. Mağduriyet yaşayan vatandaşlar, Alo 175 Tüketici Danışma Hattı veya e-Devlet üzerinden şikayetlerini iletebiliyor.

Özel dönemlerde belirli sektörlere yönelik denetimlerin artırıldığını belirten Menteşe, “Mübarek Ramazan ayı öncesi perakende sektörü başta olmak üzere gıda toptancıları, gıda halleri, sebze meyve halleri olmak üzere tüm alanda Ticaret Bakanlığı olarak denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Buradaki temel amaç vatandaşlarımızın menfaatlerini, ekonomik çıkarlarını korumak. Bu doğrultuda vatandaşlarımızı yanıltıcı uygulamaları, özellikle fiyat etiketi ve fahiş fiyat yönünden ürünleri inceliyoruz” dedi.

Fiyat etiketinde tespit edilen aykırılıklar için her bir ürün başına 3 bin 973 lira idari para cezası uygulandığını hatırlatan Menteşe, özellikle fahiş fiyat tespit edilen ürünler için 1 milyon 806 bin 177 liraya kadar idari yaptırım uygulanacağını bildirdi. Denetimi yapılan marketin kasım ve aralık aylarına ait fiyatlarının da kayıtlı olduğunu belirten Menteşe, şunları kaydetti: "Şu an fiyatları alıyoruz. Burada makul olmayan durumlar tespit edersek bu işlemleri uyguluyoruz. Özellikle kampanyalı satış dediğimiz reklam yolu gibi satış metotları üzerinden vatandaşlarımızın aldatılmasına yönelik tespitler yaparsak, bunlara da 99 bin 339 liradan 39 milyon 916 bin 524 liraya kadar idari yaptırım uygulanıyor. İdari işlemlerimizi en üst rakamdan değerlendireceğiz.”