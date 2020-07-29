FED faizleri değiştirmedi: Yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), koronavirüsün etkilerini hafifletmek için gösterge faizi 15 Mart'tan bu yana bulunduğu yüzde 0 ila yüzde 0.25 hedef bandında tuttu. Kararın oy birliğiyle alındığı açıklandı.

Karar metninde koronavirüsün çok ciddi bir risk oluşturduğunu belirten ABD'li politika yapıcılar, ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçların kullanacağı taahhüdünü yineledi.

ABD ekonomisinde gidişatın koronavirüse bağlı olduğu ifade edildi.

Ekonominin iyileştiğinden emin olana kadar faizler düşük kalacak

Fed, repo ve swap hatlarını 31 Mart'a kadar uzattı. Ekonominin iyileştiğinden emin olana kadar faizlerin çok düşük seviyede tutulacağı belirtildi.

EKONOMİ Endeksten 2 sıfır atıldı