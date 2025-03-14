Fıstık üretiminde rekor: Sezonun en yüksek rakamına ulaştı

2024 yılı fıstık üretiminde 25 yılın zirve rakamı olan 383 bin tonu yakaladık. Bu müthiş bir başarıydı, bu Türkiye'deki bütün üreticilerin başarısıydı. Ama Şanlıurfa daha bir başarılıydı, 179 bin ton tek başına üretim gerçekleştirdi. Tabii bu 'var' yılıydı, fıstıkta bu yıl 'yok' yılı. İnşallah biz fıstıkta bu 'var' yıllarını da aşacağız, 'yok' yıllarını da aşacağız. Ondan sonra üreticilerimize vermiş olduğumuz eğitimlerle birlikte her yıl 'var' yılımız olacak. Bizim bu yıl için beklentilerimiz 80 bin ton civarında Şanlıurfa'da bir fıstık üretimi. Türkiye çapında da 175 ila 180 bin ton fıstık rekolte beklentimiz var.