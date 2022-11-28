Ekonomi Gazprom Moldovaya doğal gaz sevkiyatını azaltmayacak
DÜNYA EKONOMİSİ

Gazprom Moldova'ya doğal gaz sevkiyatını azaltmayacak

Rus enerji şirketi Gazprom, Ukrayna üzerinden Moldova'ya doğal gaz sevkiyatını azaltmama kararı aldığını bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada Moldova’nın sözleşme yükümlülüklerini sıklıkla ihlal ettiğinin ve Gazprom'un gaz sevkiyatını tümüyle durdurma hakkını saklı tuttuğunun altı çizildi.

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Haber Merkezi AA
Gazprom Moldovaya doğal gaz sevkiyatını azaltmayacak
Gazprom

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Moldova'ya gönderilen doğal gazın bir kısmının Ukrayna'da tutulduğunun tespit edildiği anımsatıldı.

Moldova tarafının söz konusu gaz için gerekli ödemeyi Gazprom'a yaptığı bilgisine yer verilen açıklamada, bu nedenle doğal gaz sevkiyatının da azaltılmamasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, Moldova’nın sözleşme yükümlülüklerini sıklıkla ihlal ettiğinin ve Gazprom'un gaz sevkiyatını tümüyle durdurma hakkını saklı tuttuğunun altı çizildi.

Gazprom'dan 22 Kasım'da yapılan açıklamada, Moldova'ya gönderilen doğal gazın bir kısmının Ukrayna'da kaldığı, durumun devam etmesi halinde 28 Kasım'dan itibaren Ukrayna üzerinden gaz sevkiyatının azaltılacağı bildirilmişti.

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