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Ekonomi

Genç kadın girişimci KOSGEB desteğiyle kurduğu atölyede savunma sanayiine parça üretiyor

Makine Mühendisi Büşra Yüksel, KOSGEB desteğiyle kurduğu atölyesinde, Türkiye'nin uzay, havacılık ve savunma sanayisi alanında önde gelen firmalarına talaşlı imalatla parça üretmeye başladı.

12:30 . 28/08/2023 Pazartesi
AA
Yüksel, yaklaşık 6 aydır Ankara'da 650 metrekare kapalı, 250 metrekare açık alana sahip atölyede, 5 kişilik ekibiyle üretime devam ettiklerini söyledi.

Yüksel, yaklaşık 6 aydır Ankara'da 650 metrekare kapalı, 250 metrekare açık alana sahip atölyede, 5 kişilik ekibiyle üretime devam ettiklerini söyledi.

KOSGEB'in "genç girişimci desteği"nden faydalanan ve bu yılın mart ayında atölyesini açan 28 yaşındaki Yüksel, talaşlı imalat yapan sayılı kadın girişimci arasında yerini aldı. Yüksel, lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde tamamladıktan sonra, yüksek lisans eğitimi için İtalya'daki Politecnico di Torino Üniversitesine gitti. Burada uzay ve havacılık üzerine eğitim gören Yüksel, doktora eğitimine yine aynı alanda devam edebilmek için teknoloji ve mühendislik alanlarında "dünyanın en iyi üniversitesi" seçilen Massachusetts Teknoloji Enstitüsüne (MIT) başvurarak kabul aldı. Yurt dışından çok sayıda iş teklifi gelmesine rağmen projelerini Türkiye'de gerçekleştirmeyi, çocukluk hayali olan uzay ve havacılığa yerli ve milli ürünler üreterek katkı sunmayı isteyen Yüksel, elektrik-elektronik mühendisi olan kardeşiyle "BUMA Mühendislik" adını verdikleri şirkette çalışmaya başladı.

5 kişilik ekiple üretim

Yüksel, yaklaşık 6 aydır Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, 650 metrekare kapalı, 250 metrekare açık alana sahip atölyede, 5 kişilik ekibiyle üretime devam ettiklerini söyledi. Söz konusu üretimin uzay, havacılık ve savunma sanayisi alanında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Yüksel, şöyle konuştu: "Talaşlı imalat, alüminyum, çelik, mühendislik plastikleri gibi ham malzemelerin işlenerek uçak, otomotiv, uzay, havacılık gibi sektörlerde kullanılabilir hale getirilmesi, son ürün elde edilmesi anlamına geliyor. Biz aslında parçaları montaja hazır hale getiriyoruz. Şu anda bu sektörün uzay, havacılık ve savunma sanayisine yönelmesinin sebebi, ülkemizin son dönemde yerli ve milli projelerini geliştirerek bu alanda ciddi bir yol almış olması. Bu sebeple talaşlı imalat şu an çok önde ve ileride. Biz de bu döngünün içinde yer alarak hem süreci desteklemeyi hem de sürecin bizi destekleyerek yetiştirmesini ve ülkemize fayda sağlamayı istedik."

#KOSGEB
#Büşra Yüksel
#Ankara
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