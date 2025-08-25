Genç yetenekler kariyerlerine ilk adımı Turkcell’de atıyor

Turkcell’in gençlere yönelik gelenekselleşen işe alım programı GNÇYTNK 2025 tamamlandı. Bu yıl 10’uncusu gerçekleşen program kapsamında 62 bin 500’den fazla başvuru arasından seçilen 188 genç, kariyerlerine ilk adımı Turkcell’de attı. Turkcell İnsan ve İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, “Teknoloji alanında kariyer yapmak isteyen gençleri, Türkiye’nin lider teknoloji şirketi Turkcell’e kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin geleceğine yönelik yatırımlarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.
GNÇYTNK’ler, Turkcell Genel Müdürlük’te düzenlenen “#ArtıkBenDeTurkcell’liyim” temalı etkinlik ve dinamik oryantasyon programıyla yeni görevlerine başladı. Program kapsamında düzenlenen “Liderler ve Perspektifler” panelinde, Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, gençlerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.
GNÇYTNK 2025’e rekor başvuru
Gençlere özel işe alım programına bugüne kadarki en yüksek sayıda başvuru yapıldı. 62 bin 500’den fazla başvurunun yapıldığı GNÇYTNK’e, 56 farklı üniversiteden 83’ü tam zamanlı, 105’i yarı zamanlı olmak üzere 188 aday kabul edildi. Mezunu ve öğrencisi olunan üniversiteler arasında İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi ilk sıralarda yer aldı.
Turkcell’de çalışanlara özel kişiselleştirilmiş yan haklar
Turkcell bünyesinde kariyerine başlayan gençler, kişiselleştirilmiş yan haklardan faydalanabilecek. Her çalışanın kendi yaşam tarzına, önceliklerine ve ihtiyaçlarına göre seçim yapabildiği Flex Menü sayesinde özel sağlık sigortası, yemek kartı, bireysel emeklilik, çocuk eğitim yardımı, sağlıklı yaşam paketleri, alışveriş çekleri ve Paycell uygulamasına bakiye yüklemeleri arasından tercih yapabilecekler. Ayrıca kıdem yılına göre gram altın hediyesi, evlilik ve bebek paketleri, kreş yardımı, karne günü izni, doğum günü izni ve o güne özel sosyal sorumluluk bağışları, özel gün hediyeleri, mağaza ve dijital platform indirimlerinden yararlanabilecekler. Ayrıca Turkcell Plazalarda çalışanlara özel diyetisyen, psikolog, pedagog, işyeri hekimi, spor salonu gibi hizmetler de yer alıyor.