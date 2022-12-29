Ekonomi Goldman Sacsh CEOsu açıkladı İşten çıkarmalar ocak ayında başlıyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Goldman Sacsh CEO'su açıkladı: İşten çıkarmalar ocak ayında başlıyor

ABD'nin en büyük bankalarından biri olan Goldman Sachs'ın Üst Düzey Yöneticisi (CEO) David Solomon, Ocak ayının başında yeni işten çıkarmaların başlamasının planlandığını açıkladı. Salgın döneminde çok sayıda kişiyi işe alan Goldman Sachs'ın çalışan sayısı, bu yılın 3'üncü çeyreği itibarıyla 49 bine ulaşmıştı.

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Haber Merkezi AA
Goldman Sacsh CEOsu açıkladı: İşten çıkarmalar ocak ayında başlıyor
Goldman Sachs'ın Üst Düzey Yöneticisi (CEO) David Solomon

ABD'nin büyük bankalarından Goldman Sachs'ın Üst Yöneticisi (CEO) David Solomon, birkaç hafta içinde açıklanacak olan yeni işten çıkarmalar üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Solomon, personele yönelik geleneksel yıl sonu mesajında, günümüz ekonomik koşullarında dikkatli olmak, kaynakları akıllıca kullanmaları gerektiğini belirtti.

Solomon, "Dikkatli bir inceleme yürütüyoruz ve değerlendirmeler devam ederken, ocak ayının ilk yarısında personel sayımızın azaltılacağını tahmin ediyoruz. Ekonomik faaliyeti yavaşlatan parasal koşulların sıkılaştırılması da dahil olmak üzere iş ortamını etkileyen çeşitli faktörler var. Liderlik ekibimiz için odak noktası, firmayı bu ters rüzgarları atlatmaya hazırlamaktır." ifadelerini kullandı.

Bloomberg'de daha önce yer alan haberde, Goldman Sachs'ın, karlılık hedeflerini tutturmak amacıyla 4 bine yakın çalışanını işten çıkarmayı planladığı, bunun gelecek yılın başlarında iş gücünde yüzde 8'e varan bir kesintiye yol açabileceği belirtilmişti.

Banka genelindeki yöneticilerden, düşük performans gösterenleri belirlemelerinin istendiği kaydedilmişti.

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