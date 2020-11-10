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Görevden af talebi kabul edildi: Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi mi?

Görevden af talebi kabul edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasını onayladı. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda, görevden af talebi kabul edilmiştir” denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankara’da önceki akşam Albayrak’ın istifa açıklamasıyla hareketli saatler yaşanmıştı. Sosyal medya hesabından “sağlık problemleri sebebiyle” istifa ettiğini duyuran Albayrak, “Zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım” demişti.
Ankara’da önceki akşam Albayrak’ın istifa açıklamasıyla hareketli saatler yaşanmıştı. Sosyal medya hesabından “sağlık problemleri sebebiyle” istifa ettiğini duyuran Albayrak, “Zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım” demişti.

Önceki gün sosyal medya hesabından görevinden affını istediğini duyuran Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın talebi kabul edildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın görevden af talebi kabul edilmiştir” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada şu hususlara yer verildi:

KRİTİK SÜREÇTE GÖREV YAPTI

  • Daha önceki hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan İstanbul Milletvekili Berat Albayrak, Cumhuriyetimizin 66’ncı Hükümeti olan bu kabinede, Hazine ve Maliye Bakanı olarak yer almıştır. Bölgesel ve küresel siyasi krizlere ilave olarak koronavirüs salgını sebebiyle gelişmiş devletlerin dahi ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığı bir dönemde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın gayretleriyle ülkemiz, bu kritik süreçte olabilecek en az hasarla yoluna devam etmiş, sayın bakanımızın başarıları sayın Cumhurbaşkanımız tarafından takdir edilmiştir.

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ERDOĞAN'IN TAKDİRİYLE

  • Bilindiği gibi, 8 Kasım 2020 Pazar akşamı, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak, sosyal medya hesaplarından birinde sağlık nedenleriyle görevden affını isteyen bir açıklama yayınlamıştır. Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın görevden af talebi kabul edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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GEREKÇE SAĞLIK SORUNLARI

Ankara’da önceki akşam Albayrak’ın istifa açıklamasıyla hareketli saatler yaşanmıştı. Sosyal medya hesabından “sağlık problemleri sebebiyle” istifa ettiğini duyuran Albayrak, “Zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım” demişti.

  • Albayrak bu mesajın ardından sosyal medya hesaplarını kapatınca istifası bir süre belirsizliğini korudu. Albayrak’ın iletişim ekibi ve bakanlık yetkilileri de bu konuda bilgi paylaşmadı. Kamuoyunun merakla beklediği açıklama dün saat 21.54’te İletişim Başkanlığı’nın Twitter hesabından geldi.
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