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ANKARA

Berat Albayrak istifa etti mi: Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na cevap

Sözcü Çelikten Kılıçdaroğlu'na yanıt: Devlet krizi söz konusu değil

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısından sonra önemli açıklamalarda bulundu. Gündemi değerlendiren AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'devlet krizi' sözlerine de değindi. Herhangi bir kriz veya tıkanmanın söz konusu olmadığını aktaran Çelik, "Devlet krizi olarak nitelendirilecek tıkanma ve aksama söz konusu değildir. Yetkiyi getirme, göreve getirme, istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanının takdirindedir. Buradaki mesele bunu kabul edip, etmeme, görevce getirip getirmeme Cumhurbaşkanımızın takdiridir, uygun gördüğü şekilde takdirini kamuoyuyla paylaşacaktır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısının ardından gündemi değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine de yanıt veren Çelik herhangi bir devlet krizi veya tıkanma olmadığını vurguladı.

Sözcü Çelik, Berat Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili soru yöneltilmesinin ardından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun 'devlet krizi' söylemine de değindi.

Çelik' açıklaması şöyle:

  • "MYK gündemini sizlerle paylaştım. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde göreve getirme, görevden alma, istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanımızın takdiridir. Benim bir açıklama yapmam söz konusu değil.

Bu konu kabine ile ilgili

Sayın Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü şekilde kamuoyuyla paylaşacaktır. Bu MYK'nın konusu olan bir konu değil, kabine ile ilgili bir konu. Sayın Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü şekilde paylaşacaktır.

Tıkanma ve aksama söz konusu değil

  • Tabii ki bir devlet krizine dair bir durum yok. Bir devlet krizinden bahsedilecek şekilde herhangi bir noktada tıkanma ve aksama söz konusu değildir. Türkiye'nin yönetilmesinden, hak ve menfaatlerinin korunmasına kadar devam etmektedir. Bu Pazar günü sayın Cumhurbaşkanımız kapalı Maraş bölgesini ziyaret edecekler. Sayın Bahçeli'yi de davet ettiler.

Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü şekilde takdirini paylaşacaktır

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kendi gündemine kendi konularına hakimdir. Devlet krizi olarak nitelendirilecek tıkanma ve aksama söz konusu değildir. Yetkiyi getirme, göreve getirme, istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanının takdirindedir. Buradaki mesele bunu kabul edip, etmeme, görevce getirip getirmeme Cumhurbaşkanımızın takdiridir, uygun gördüğü şekilde takdirini kamuoyuyla paylaşacaktır."

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