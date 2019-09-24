Ekonomi Gram altın günü 277,80 liradan tamamladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gram altın günü 277,80 liradan tamamladı

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,00 azalışla 277,80 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 452,00 lira, Cumhuriyet altını ise 1.850,00 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
24 Eylül altın fiyatları.
24 Eylül altın fiyatları.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,00 azalışla 277,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 452,00 lira, Cumhuriyet altını 1.850,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,00 düşüşle 277,80 liradan işlem gördü.

  • İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
  • PAZARTESİ SALI
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 280,40 280,60 277,60 277,80
  • Cumhuriyet Ata Lira 1.848,00 1.869,00 1.829,00 1.850,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 256,00 260,00 253,00 257,00
  • Lira(Tam) Ziynet 1.806,00 1.826,00 1.788,00 1.808,00
  • Yarım Ziynet 903,00 913,00 894,00 904,00
  • Çeyrek Ziynet 452,00 457,00 447,00 452,00

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