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Ekonomi Güney Afrika Hava Yolları tüm uçuşlarını durdurdu
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Güney Afrika Hava Yolları'ndan kötü haber: Tüm uçuşlarını durdurdu

Güney Afrika Hava Yolları tüm uçuşlarını durdurdu

Güney Afrika'nın en büyük hava yolu şirketlerinden Güney Afrika Hava Yolları (SAA), içerisinde bulunduğu mali sıkıntılardan çıkamayınca tüm uçuşlarını askıya almaya karar verdi.

Haber Merkezi AA
Güney Afrika Hava Yolları
Güney Afrika Hava Yolları

Ulusal basında çıkan haberlere göre, SAA'nın yöneticileri, yeniden yapılandırma planı için finansman bulana kadar şirketin bakım altında kalacağını bildirdi.

Yöneticiler, bu süreçte hava yollarının tüm uçuşlarının askıya alındığını kaydetti.

Ağır borç yükü altında olan ve 2011'den bu yana hiç kar etmeyen şirket, çalışanların kasım ayındaki 8 günlük grevi sonrası batma noktasına gelmişti.

  • Binlerce kişinin çalıştığı şirket, grev sonrası sendikalarla yüzde 5,9'luk maaş artışında anlaşmaya varmıştı.

Hükümet de hava yolunun mali sıkıntılarını çözmek konusunda destek vereceğini açıklamıştı.

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