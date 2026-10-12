Habur’da bekleme süresi dokuz güne çıktı

Türkiye'nin Irak üzerinden gerçekleştirdiği uluslararası transit taşımacılıkta yaşanan sorunlar sınır geçişlerini olumsuz etkiliyor. Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği'nin (IRU) raporlarına göre; 2026 yılının ilk çeyreğinde 2,6 ile 5,6 gün arasında değişen transit bekleme süreleri, ağustos-eylül döneminde 8,3 ile 9,3 güne yükseldi. Gecikmeler, özellikle zamanında teslimatın kritik önem taşıdığı bozulabilir ürün taşımacılığında ciddi risk oluşturuyor.

TRANSİT TIR'LARA GÜNLÜK KONTENJAN

Sorunun çözümü amacıyla Erbil Ticaret Ataşeliği, IKBY gümrüklerinden sorumlu Dr. Sami Jalal ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede IKBY tarafı, yoğunluğun nedenlerinden biri olarak taşımacıların TIR-EPD olarak bilinen elektronik ön beyan onayını almadan sınır kapısına gelmelerini gösterdi. İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda günlük ortalama 1.500 aracın işlem gördüğünü belirten yetkililer, önceliğin Irak'a yönelik ikili taşımalara verildiğini, üçüncü ülkelere geçiş yapacak transit araçların ise ikinci planda tutulduğunu bildirdi.

TÜRK TARAFINDAN İTİRAZ: AÇIK SİSTEM YOK

Erbil Ticaret Ataşeliği, taşımacıların TIR-EPD onay durumlarını kontrol edebilecekleri açık bir sistem bulunmadığına dikkat çekerek, TIR karnesi kapsamında yapılan taşımaların belirli süreler içerisinde tamamlanması gerektiğini hatırlattı. Sınırda bekleyen araçların mağduriyet yaşamaması için acil önlem alınması talep edilirken, IKBY yetkilileri mevcut koşullarda çözüm için atabilecekleri adımların sınırlı olduğunu ifade etti.

İHRACATÇI VE TAŞIMACILARA UYARI

Görüşmelerden somut bir çözüm çıkmaması üzerine Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) aracılığıyla sektöre bilgilendirme yapıldı. Irak güzergâhını kullanacak firmalardan artan bekleme sürelerini ve sınır kapısındaki kapasite kısıtlarını dikkate alarak sevkiyatlarını planlamaları istendi. Özellikle hassas yük taşıyan firmaların olası kayıplara karşı gerekli tedbirleri almaları gerektiği vurgulanırken, sınırdaki darboğazın ne zaman aşılacağına ilişkin herhangi bir takvim açıklanmadı.

Ekonomi

Talep var sanayicide takat yok

Ekonomi

Ömer Bolat'tan hodri meydan: Yürekleri varsa resmi kayıtları istesinler

Ekonomi

Fon ödemelerinde detaylar belli oldu