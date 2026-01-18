Halkın sağlığıyla oynayanlara 5 yılda 4,5 milyar liralık ceza

Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi kayıtlarına da değinen Yumaklı, tüm marketlerde yapılan resmî kontrollerde 2020-2025 yılları arasında 24 bin 632 idari para cezası uygulandığını bildirdi. 68 işletme hakkında Cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulurken, marketlere kesilen idari para cezalarının toplam tutarı 427 milyon 359 bin 423 lira oldu. Öte yandan taklit veya tağşiş yapılmış gıda maddelerini üreten işletmeler ile izlenebilirliğini sağlamadan ürün sunan perakende gıda işletmelerine de ağır yaptırımlar uygulandı.