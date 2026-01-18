Halkın sağlığıyla oynayanlara 5 yılda 4,5 milyar liralık ceza

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2020-2025 yılları arasında Türkiye genelinde gerçekleştirilen resmî kontrollerde gıdada hijyen ve sağlık koşullarını yerine getirmeyen işletmelere 4 milyar 591 milyon lira idari para cezası kesildiğini belirtti.
Bakan Yumaklı, yazılı soru önergesine verdiği yanıtta, gıda işletmecilerine yönelik idari para cezalarının, işletmenin büyüklüğüne bakılmaksızın ihlalin niteliğine göre uygulandığını kaydetti. Yumaklı, gıda ve yem güvenilirliğine aykırı fiiller ile hijyen ve resmî kontrollerde tespit edilen ihlaller nedeniyle idari yaptırımlar uygulandığını dile getirdi.
1.911 SUÇ DUYURUSU
Laboratuvar analizleri sonucunda sağlığı tehlikeye düşürecek gıda ürettiği veya piyasaya arz ettiği belirlenen işletmelere ceza kesildi. Yumaklı, 2020-2025 yılları arasında Türkiye genelinde gerçekleştirilen yurtiçi resmî kontrollerde gıda işletmelerine toplam 117 bin 617 idari para cezası uygulandığını açıkladı. Uygulanan cezaların toplam tutarının 4 milyar 591 milyon 196 bin 228 liraya ulaştığını ifade eden Yumaklı, aynı dönemde 1.911 suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi.
Gıda güvenliği için özel sistem
- Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi kayıtlarına da değinen Yumaklı, tüm marketlerde yapılan resmî kontrollerde 2020-2025 yılları arasında 24 bin 632 idari para cezası uygulandığını bildirdi. 68 işletme hakkında Cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulurken, marketlere kesilen idari para cezalarının toplam tutarı 427 milyon 359 bin 423 lira oldu. Öte yandan taklit veya tağşiş yapılmış gıda maddelerini üreten işletmeler ile izlenebilirliğini sağlamadan ürün sunan perakende gıda işletmelerine de ağır yaptırımlar uygulandı.