Hane gelir desteğinde yol haritası netleşiyor

Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) düzenlemesine ilişkin çalışmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AK Parti grup yönetimi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratları ve bakan yardımcılarının katılımıyla kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

YASAL ÇERÇEVE ELE ALINDI

Toplantıda, kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak da bilinen hane bazlı gelir desteği sağlayan modelin 81 ilde uygulanmasına ilişkin ilk değerlendirmeler yapıldı. Sistemin kapsamı, yararlanma şartları ve gelir tespit mekanizmalarına ilişkin mevcut çalışmalar gözden geçirildi. Bakanlıkların yürüttüğü teknik çalışmaların sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda, düzenlemenin yasal altyapısının nasıl oluşturulacağı konusu da görüşüldü.

81 İLDE UYGULANACAK

Gelir düzeyi belirli bir seviyenin altında kalan hanelere yönelik destek modelinin hangi kriterlere göre işleyeceği, kurumlar arasında veri paylaşımının nasıl sağlanacağı ve desteklerin hangi yöntemle verileceği üzerinde duruldu. Edinilen bilgilere göre, sistemin ülke genelinde tek bir standart üzerinden uygulanması hedefleniyor. Bu kapsamda gelir tespit modeli, sosyal yardım verileri ve kamu kurumlarının veri tabanlarından elde edilen bilgiler kullanılarak ihtiyaç sahibi hanelerin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Toplantıda ortaya çıkan değerlendirmelerin önümüzdeki dönemde yasa hazırlıklarına yön vermesi beklenirken, düzenlemenin temmuz ayı içinde Meclis gündemine gelmesi öngörülüyor.











