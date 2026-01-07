Hayat Finans Biz Kart dönemini başlattı

8 yaş ve üzeri bireylerin finansal hayata kontrollü, özgür ve şeffaf bir biçimde katılımını sağlayan Biz Kart, Hayat Finans müşterisi olma şartı olmadan, tamamen mobil kanallar üzerinden erişilebilen kapsayıcı yapısıyla dikkat çekiyor. Biz Kart, aile içinde para yönetimini tek ekranda buluşturan bir “aile bankacılığı” modeli sunuyor. Bireyler, aile üyeleri ve yakınları için ek kartların harcama limitlerini ve kategori bazlı kullanım kurallarını belirleyebiliyor, harcamaları anlık takip ederek kontrol ve güvenlikten ödün vermeden şeffaf bir yönetim sağlayabiliyor.

Düzenlenen toplantıda yeni finansal ürünleriyle ilgili bilgi veren Hayat Finans Genel Müdürü Galip Karagöz, “Doğuştan dijital yapımızla finansı herkes için güven, kolaylık, aidiyet ve kapsayıcılık üreten bir deneyime dönüştürmeye odaklanıyoruz. Hayata geçirdiğimiz yeniliklerin başarısını ise kısa sürede 1,8 milyon kullanıcıya ulaşarak ve 2025’in ilk dokuz ayında 20,9 milyar TL aktif büyüklüğe, 15,4 milyar TL fon hacmine ve 4 milyar TL’yi aşan öz kaynaklara erişerek kanıtladık. Biz Kart da bu vizyonun en yeni adımı” dedi.