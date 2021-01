Her tasarruf yeni istihdam demek Her tasarruf yeni istihdam demek Enerji verimliliği için yapılan her yatırımın %50’sinin istihdama gittiğini ifade eden MÜSİAD Maden ve Enerji Yönetimi Komite Başkanı Cihad Terzioğlu, enerji tüketimini ve karbon salınımını azaltacak yatırımların öne çıktığına dikkat çekti. Terzioğlu, verimlilik ve temiz enerji konusunun sadece maliyetlerin arttığı dönemlerde gündeme gelmemesi gerektiğini vurguladı.

Mesude Demirhan 28 Ocak 2021, 00:00 Son Güncelleme: 28 Ocak 2021, 03:08 Yeni Şafak