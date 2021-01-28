Her tasarruf yeni istihdam demek

Küresel ısınma tehdidinin giderek arttığı dünyada, yaşanılabilir bir çevre için enerji verimliliğinin önemi gün geçtikçe artıyor. Evde, okulda, sanayide ve ulaşımda alacağımız küçük tedbirlerle enerji kaynaklarını verimli kullanarak büyük bir israfın önüne geçebiliriz.

Konuyla ilgili Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Maden ve Enerji Yönetimi Komite Başkanı Cihad Terzioğlu, Kovid-19’un etkisiyle lojistik, üretim gibi sektörlerde yaşanan daralma neticesinde global ölçekte enerji tüketiminde bir düşüş yaşandığını, ancak kısa sürede enerji tüketiminin eski seviyelerine döneceğini belirtti.

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ENERJİ VERİMLİLİĞİ BÜYÜK BİR FIRSAT

Enerji tüketimini ve karbon salınımını azaltarak daha temiz ve yaşanılabilir çevrenin sağlanabilmesi için enerji verimliliği uygulamalarının artırılması gerektiğini vurgulayan Cihad Terzioğlu, dünyada bununla ilgili çok başarılı örnekler olduğunu söyledi. Enerji verimliliğinin önce ailede ve şirkette sonra da ülkelerde dikkate alması gereken konulardan biri olduğuna dikkat çeken Terzioğlu, Kovid etkisiyle ekonomide durgunluk yaşanırken, istihdamı tekrar ayağa kaldırmak için enerji verimliliğinin önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

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İSTİHDAMA KATKI SAĞLIYOR

Enerji verimliliği sektörüne yapılan her bir dolarlık yatırımın neredeyse yüzde 50’sinin istihdama gittiğini ifade eden Terzioğlu, “Enerjinin tüketildiği yerleri ulaşım, haneler, reel sektör ve endüstriyel tesisler şeklinde ayırabiliriz. Ulaşım sektöründeki petrol tüketimini düşürmek amacıyla elektrikli araçlara geçilmesi ve hem petrol hem de elektrikli araçların verimliliğinin artırılması çok önemli. Nakliye sektöründe kullanılan araçlarda da enerji verimliliği teşvik ediliyor. Gelişmiş ülkelerde az enerji tüketen endüstriyel tesislere ve yan sanayideki enerji verimliliği uygulamalarına da teşvikler var. Türkiye’de de olduğu gibi” dedi.

KISMAK YERİNE, VERİMLİLİK BİLİNCİ ŞART

Terzioğlu, enerji verimliliğinin elektrik kesildiğinde ya da faturalar arttığında ihtiyaç olan bir konu olmadığının altını çizerek, hayatın her aşamasında önemli olduğunun bilincine varılması gerektiğini vurguladı. Eğitimde ilkokuldan itibaren enerji verimliliği haftasında bilinçlendirme çalışması yapılması çağrısında bulunan Terzioğlu, enerji verimliliğini sadece bir şeylerden kısarak tasarruf etme anlayışı ile vermek yerine, daha etkin ve daha verimli kullanma algısının verilmesini önerdi.

Cihad Terzioğlu

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