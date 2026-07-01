Hürmüz Boğazı'nda trafik yüzde 54 arttı

Dünya deniz yoluyla taşınan ham petrolünün yaklaşık beşte birinin geçtiği kritik su yolunda, ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından ticari gemi trafiğinde belirgin bir toparlanma yaşanırken, bölgedeki kırılgan güvenlik ortamı nedeniyle savaş öncesi yoğunluğa henüz ulaşılamadı. Veri analitik şirketi Kpler rakamlarına göre, ABD ve İran arasında 14 Haziran'da varılan ve 18 Haziran'da tarafların imzasıyla yürürlüğe giren mutabakat zaptının ardından Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiği son bir haftada önceki haftaya göre yaklaşık yüzde 54 arttı.

Söz konusu mutabakat Hürmüz Boğazı'nın ticari gemi trafiğine açılmasını da içerirken, 15-21 Haziran haftasında Boğaz'dan 223 ticari gemi geçti ve günlük ortalama 32 gemi kaydedildi. Bu dönemde en düşük günlük trafik 18 gemiyle 15 Haziran'da, en yüksek trafik ise 50 gemiyle 20 Haziran'da gerçekleşti. Hürmüz Boğazı'nda 22-28 Haziran haftasında ise 343 ticari gemi geçişi kayıtlara geçti. Günlük ortalama ticari gemi geçişi 49'a yükselirken en düşük günlük trafik 24 ticari geminin geçtiği 28 Haziran'da, en yüksek trafik ise 76 gemiyle 24 Haziran'da görüldü. ABD/İsrail-İran Savaşı'nın başladığı 28 Şubat'tan sonra Boğaz'daki en yoğun geçişlerin yaşandığı gün de 24 Haziran oldu. Veriler, son olarak Boğaz'dan önceki gün 40 geminin geçtiğini ve en az 6 milyon varil ham petrol taşındığını ortaya koyarken, savaş öncesinde günlük ortalama 130 ticari geminin geçtiği Boğaz'da trafiğin halen o dönemin yaklaşık yüzde 70 altında seyrettiğini gösteriyor.