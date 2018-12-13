Ekonomi İDOdan yüzde 40lık büyük indirim
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İDO'dan "Büyük Kış İndirimi" kampanyası: Fiyatlar yüzde 40 inecek

İDO'dan yüzde 40'lık büyük indirim

İDO'dan yapılan açıklamada, Eskihisar-Topçular hattında 15 Aralık ile 31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek kampanya kapsamında, körfez geçişlerinde yüzde 40'lık indirim uygulanacağı kaydedildi.

AA
İstanbul Deniz Otobüsleri
İstanbul Deniz Otobüsleri

İDO'dan yapılan açıklamada, "Her yıl milyonlarca misafirine trafikten uzak, keyifli seyahat deneyimleri yaşatan İDO, 15 Aralık-31 Aralık 2018 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Eskihisar-Topçular hattında yüzde 40 oranında misafirlerinin cebini ısıtacak 'Büyük Kış İndirimi'ni başlatıyor.

Tek yön 35 TL

Buna göre, Eskihisar-Topçular hattındaki araç ücretlerini otomobiller için tek yönde 35 TL, gidiş-dönüşte 60 TL belirleyen İDO, yolculuklarda keyifli bir dinlenme molası hissettirecek körfez geçişine dev bir kış kampanyası ile imza atıyor." ifadeleri kullanıldı.

  • Söz konusu tarihlerde belirlenen hatta, kamyonetlerden tek yönde 40, giriş-dönüşte 75 TL, kamyonlardan tek yönde 65, gidiş-dönüşte 75 TL, tırlardan tek yönde 95, gidiş dönüşte 180 TL, motosikletlerden ise tek yönde 15, gidiş-dönüşte 20 TL ücret alınacağı duyuruldu.

Bakan son rakamı açıkladı: 846 şirket konkordato ilan etti
EKONOMİ
Bakan son rakamı açıkladı: 846 şirket konkordato ilan etti

Borsa güne yükselişle başladı
EKONOMİ
Borsa güne yükselişle başladı

Gram altın güne yükselişle başladı
EKONOMİ
Gram altın güne yükselişle başladı

/**/
Erdoğan konuşuyor

Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı, ikinci 100 günlük eylem planını açıklıyor.
Türkiye dünyaya silah satıyor

Türkiye dünyaya silah satıyor

Amerika'dan Uzak Doğu'ya uzanan pazarda Türkiye de yerini aldı.
TCDD personeli 3 kişi gözaltında

TCDD personeli 3 kişi gözaltında

​Ankara'daki tren kazasıyla ilgili soruşturma sürüyor.
Her şey 2 dakikalık gecikmede gizli

Her şey 2 dakikalık gecikmede gizli

Ankara'daki tren kazasının detayları netleşiyor.
Ankara'da hızlı tren kazası: 9 ölü

Ankara'da hızlı tren kazası: 9 ölü

YHT kılavuz lokomotifle çarpıştı, iki vagon devrildi.
Hepsini yanlışlıkla sattık

Hepsini yanlışlıkla sattık

Volkswagen: 12 yıl boyunca fark etmemişiz.
Rahipler de ikiye bölündü

Rahipler de ikiye bölündü

Ayinde, 'Rusya'dan ayrılalım mı' kavgası çıktı.
Masadaki iki rakam

Masadaki iki rakam

​Asgari ücrette ikinci toplantı bugün yapılıyor.

Beklenen ayrılık

Beklenen ayrılık

​Fenerbahçe, Cocu ile sözleşmesini resmen feshetti.

Görülmemiş düşüş

Görülmemiş düşüş

Bir zamanlar 2 milyon TL'ye çıkan taksi plakaları değer kaybetmeye devam ediyor.
Akıl almaz ihmal: Azotla uyuttular

Akıl almaz ihmal: Azotla uyuttular

​5 yaşındaki Ege yaşam mücadelesi veriyor, ailesiyse suçluların hesap vermesini bekliyor.
Uyuyakalan pilot havaalanını kaçırdı

Uyuyakalan pilot havaalanını kaçırdı

Kilometrelerce yol gittikten sonra fark etti.
Yeni yılda emekli zamları

Yeni yılda emekli zamları

12 milyon emeklinin alacağı maaş netleşti.
Youtuber kardeşler gözaltında

Youtuber kardeşler gözaltında

29 ilde, gençleri uyuşturucuya özendiren video girenlere yönelik operasyon başlatıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.