İDO'dan yüzde 40'lık büyük indirim

İDO'dan yapılan açıklamada, "Her yıl milyonlarca misafirine trafikten uzak, keyifli seyahat deneyimleri yaşatan İDO, 15 Aralık-31 Aralık 2018 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Eskihisar-Topçular hattında yüzde 40 oranında misafirlerinin cebini ısıtacak 'Büyük Kış İndirimi'ni başlatıyor.

Tek yön 35 TL

Buna göre, Eskihisar-Topçular hattındaki araç ücretlerini otomobiller için tek yönde 35 TL, gidiş-dönüşte 60 TL belirleyen İDO, yolculuklarda keyifli bir dinlenme molası hissettirecek körfez geçişine dev bir kış kampanyası ile imza atıyor." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu tarihlerde belirlenen hatta, kamyonetlerden tek yönde 40, giriş-dönüşte 75 TL, kamyonlardan tek yönde 65, gidiş-dönüşte 75 TL, tırlardan tek yönde 95, gidiş dönüşte 180 TL, motosikletlerden ise tek yönde 15, gidiş-dönüşte 20 TL ücret alınacağı duyuruldu.

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