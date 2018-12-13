İDO'dan yüzde 40'lık büyük indirim

İDO'dan yapılan açıklamada, "Her yıl milyonlarca misafirine trafikten uzak, keyifli seyahat deneyimleri yaşatan İDO, 15 Aralık-31 Aralık 2018 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Eskihisar-Topçular hattında yüzde 40 oranında misafirlerinin cebini ısıtacak 'Büyük Kış İndirimi'ni başlatıyor.
Tek yön 35 TL
Buna göre, Eskihisar-Topçular hattındaki araç ücretlerini otomobiller için tek yönde 35 TL, gidiş-dönüşte 60 TL belirleyen İDO, yolculuklarda keyifli bir dinlenme molası hissettirecek körfez geçişine dev bir kış kampanyası ile imza atıyor." ifadeleri kullanıldı.
- Söz konusu tarihlerde belirlenen hatta, kamyonetlerden tek yönde 40, giriş-dönüşte 75 TL, kamyonlardan tek yönde 65, gidiş-dönüşte 75 TL, tırlardan tek yönde 95, gidiş dönüşte 180 TL, motosikletlerden ise tek yönde 15, gidiş-dönüşte 20 TL ücret alınacağı duyuruldu.