İhracat haritası çeşitleniyor

Cumhuriyet tarihinin 395,9 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı rekorunun gölgesinde şirketler arasında da adeta yeni bir rekabet haritası oluştu. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" araştırması, yalnızca en çok ihracat yapan şirketleri değil, son bir yılda en büyük sıçramayı gerçekleştiren firmaları da ortaya koydu. 2025 yılında ilk 1000 ihracatçının toplam dış satımı 182,2 milyar dolara ulaşırken, bazı şirketler yüzlerce basamak birden yükselerek listenin en dikkat çekici başarı hikayelerini yazdı.

BİLGİN YATÇILIK 727 SIRA YÜKSELDİ

Yılın en çarpıcı yükselişine Bilgin Yatçılık ve Turizm imza attı. Şirket, yalnızca bir yılda 727 sıra yükselerek 991'incilikten 264'üncü sıraya çıktı ve listenin en hızlı yükselen şirketi oldu. Onu 666 basamak yükselen Tosyalı Toyo Çelik izledi. EVAS Ev Aletleri 559, KCR Dış Ticaret 515, Boomex Company Kargo ise 493 basamak birden yükselerek ilk 500 içerisinde dikkat çeken firmalar arasına girdi. Sıralamada ayrıca ZF CVS Turkey Fren Sistemleri, Feka Otomotiv Mamulleri ve Numarine Ticaret de yüzlerce basamaklık yükseliş gösterdi.

KCR DIŞ TİCARET İHRACATINI DÖRDE KATLADI

Sıralamadaki yükseliş kadar ihracat artış hızları da dikkat çekti. Listenin zirvesinde yer alan KCR Dış Ticaret, ihracatını 49,1 milyon dolardan 251,1 milyon dolara taşıyarak yüzde 411,1 büyüme kaydetti ve yılın en hızlı ihracat artışı sağlayan şirketi oldu. Savunma sanayisinde faaliyet gösteren ARCA Savunma yüzde 392,1, Tosyalı Toyo Çelik yüzde 273,4, Bilgin Yatçılık ve Turizm yüzde 267,9 ve Tosyalı Demir Çelik yüzde 240,5 artışla en hızlı büyüyen ihracatçılar arasında yer aldı. Beyaz eşyadan savunma sanayiine, lojistikten danışmanlığa kadar birçok sektörde üç haneli ihracat artışları yaşanması, ihracat tabanının giderek genişlediğini ortaya koydu.

MİLYAR DOLARLIK SIÇRAMA

İhracatını tutar bazında en fazla artıran şirket ise Ford Otomotiv oldu. Şirket, ihracatını 8,5 milyar dolardan 11,35 milyar dolara çıkararak 2,8 milyar dolarlık artış sağladı. Onu 2,3 milyar dolarlık artışla ARCA Savunma takip etti. İlk 10'da ayrıca TGS Dış Ticaret, Baykar Makina, Türk Hava Yolları, Ahlatcı Kuyumculuk, Mercedes-Benz Türk, MAN Truck & Bus SE Dar Mükellef Temsilciliği, TOFAŞ ve HMS Yatırım Danışmanlık yer aldı.

Rekorun arkasında yeni oyuncular var

Türkiye'nin 2025'te ulaştığı 395,9 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı rekorunun arkasında yalnızca geleneksel ihracat devleri değil, kısa sürede büyük sıçrama yakalayan yeni oyuncular da yer aldı. İlk 1000 İhracatçı araştırması, yüzlerce basamaklık yükselişler ve üç haneli ihracat artışlarıyla şirketler arasındaki rekabetin yeni bir boyuta taşındığını ortaya koyarken, ihracat liginde dengelerin hızla değiştiğine işaret etti.







