Medyaya istihdam desteği: İŞKUR ve BİK'ten yeni iş birliği

İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen imza törenine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş ve BİK Genel Müdürü Abdulkadir Çay katıldı.

İletişim ve medya sektöründe istihdam ve iş gücünün geliştirilmesine yönelik iş birliği protokolünü Bakan Işıkhan ve İletişim Başkanı Duran imzaladı. Protokol, resmi ilan ve reklam ekosistemi içerisinde yer alan toplam 1075 basın işletmesini kapsayarak, bu kurumlara yönelik eğitim ve iş gücü geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesine olanak tanıyacak.

'Sektörün iş gücü ve istihdam ihtiyacına cevap verecek'

Törende konuşan Bakan Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla, nitelikli iş gücü yetiştirmek ve istihdam sağlamak amacıyla birçok sektöre yönelik Aktif İşgücü Programlarını büyük bir hassasiyetle ve başarıyla yürütmeye devam ettiklerini vurgulayarak, "Bu anlamda, Basın İlan Kurumu ile 2016 yılında imzaladığımız iş birliği protokolü ile medya ve iletişim alanında çalışan veya çalışmak isteyenlere yönelik İş Başı Eğitim Programını 2021 yılında başarıyla nihayete erdirmiştik. 'Gazetecilik Eğitim Programı' kapsamında, bu süreçte, muhabirlikle ilgili mesleklerde düzenlenen iş başı eğitim programlarından 3 bin 635 kişi yararlanmıştır. İletişim Başkanlığımızla birlikte imzalarını atacağımız, aynı zamanda kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğimizi daha da kuvvetlendireceğine inandığım bu protokol, sektörün nitelikli iş gücü ve istihdam ihtiyacına cevap verecek niteliktedir. Protokol, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri, iş kulübü faaliyetleri, kurslar ve eğitimlerle, özellikle üniversite öğrencilerimize yönelik, aktif iş gücü programlarımızın daha etkin şekilde yürütülmesine vesile olacaktır. İş Başı Eğitim Programlarımızın süresi daha evvel de olduğu gibi 9 ay olarak uygulanmaya devam edecektir. İletişim Başkanlığımız tarafından; kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine, stratejik iletişim kapasitesinin artırılmasına ve Türkiye'nin ulusal ve uluslararası alandaki iletişim gücünün daha da ileri taşınmasına yönelik önemli adımlar atılmaktadır. Bugün imzaladığımız bu protokol de bu anlayışın somut örneklerinden biridir" dedi.

Duran: Anadolu medyasının güçlendirilmesine ciddi katkı sağlayacak

İletişim Başkanı Duran ise yeni iletişim teknolojilerinin ve dijitalleşmenin etkisiyle hem insanların alışkanlıklarının hem de iletişim ve medyanın yapısının hızla değiştiğine dikkat çekerek, "Bu duruma bağlı olarak medyadaki insan kaynağının niteliği de değişiyor, dönüşüyor. Biz İletişim Başkanlığı olarak, hem medya kuruluşlarının yapısal olarak güçlenmesini hem de insan kaynağının desteklenmesini stratejik bir öncelik olarak görüyoruz. Bu doğrultuda basın mensuplarının çalışma koşullarının iyileştirilmesinden mesleki gelişimlerine kadar çok boyutlu çalışmalar yürütüyoruz. Basın kartı süreçlerinin geliştirilmesi, akreditasyon mekanizmalarının güçlendirilmesi, afet ve kriz dönemlerinde sahada görev yapan gazetecilerimizin desteklenmesi gibi uygulamalarla medyanın daha güçlü bir zeminde faaliyet göstermesine katkı sağlıyoruz. Programlarımız, eğitimlerimiz ve yayınlarımızla iletişim dünyasındaki paydaşlarımıza destek olmaya gayret ediyoruz. Bunun yanı sıra yerel medyanın dijitalleşmesi ve uluslararası medyayla ilişkilerin geliştirilmesi de öncelikli çalışma alanlarımız arasında yer alıyor. Bu projenin; özellikle yerel basının, bilhassa Anadolu medyasının da güçlendirilmesine ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.



