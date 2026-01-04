İhracatçıya 59 milyar dolarlık finans desteği

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise savunma ve havacılık ihracatının 2024'te 7,1 milyar dolar olduğunu anımsatarak, 2025'i yaklaşık 10 milyar 54 milyon dolarla tamamladıklarını ifade etti. Görgün, 2026'yı teslimatların artacağı, yeni rekorların kırılacağı bir yıl olarak gördüklerini dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu: "Geçen yıl ağırlıklı olarak ihraç ettiğimiz ülkelere baktığımızda ilk 10 ülkenin 4 tanesi Avrupa ülkesi ve bir tanesi ABD. Toplamdaki orana baktığımızda da 10 milyar dolar ihracatın yaklaşık 5,6 milyar doları yani yüzde 56'lık kısmı Avrupa Birliği, NATO ülkelerine ve ABD'ye oldu. Asya Pasifik, Orta Doğu, Afrika peşinden gelen bölgeler oldu."