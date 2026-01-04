İhracatçıya 59 milyar dolarlık finans desteği

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılı dış ticaret verilerinin açıklandığı toplantıda konuştu. 390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı hedefini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Bolat, "2025 yılında ihracatçılarımıza Türk Eximbank üzerinden 54 milyar dolar ihracat finansman desteği sağladık. 2026 hedefimiz 59 milyar dolar" dedi.
Türkiye'nin 2025 yılına ilişkin dış ticaret verileri, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katıldığı programla açıklandı. Etkinlikte konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılı için belirlenen 390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı hedefini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her yılın ilk günlerinde ihracat verilerinin açıklandığı toplantılara katıldığını anımsatarak, bunun ihracatçılara güç kattığını bildirdi.
KREDİ MALİYETLERİ DAHA DA DÜŞECEK
İhracatçıların en çok ihtiyaç duyduğu finansman ve bunun maliyetini düşürme noktasında önemli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Bolat, şu açıklamalarda bulundu: "Hazine ve Maliye Bakanlığımızın ve Merkez Bankamızın da destekleriyle 2025 yılında ihracatçılarımıza Türk Eximbank üzerinden 54 milyar dolar ihracat finansman desteği sağladık. 2026 hedefimiz 59 milyar dolar. İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) ile tam 227 milyar liralık krediye kefalet sağladık. Yeni kurduğumuz Türk Ticaret Bankası kaynakları ile de 11 aktif şubeye ulaştık ve 75,5 milyar liralık finansman desteği sağlamış bulunuyoruz."
YABANCI YATIRIMCI 87 BİNE ULAŞTI
Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'nin, Kovid-19'dan sonraki 5 yıllık süreçte ihracatını en çok artıran ülkelerden olduğunu belirterek, ülkeye gelen uluslararası doğrudan yatırımların son 23 yılda 13,5 milyar dolardan 284 milyar dolara çıktığını, ülkedeki yabancı yatırımcı sayısının da 5 bin 600'den 87 bine ulaştığını anlattı. Bakanlık olarak 160 bin ihracatçıya sundukları finansman desteklerinden bahseden Bolat, "Bütçemizin yüzde 60'ından fazlası olan 33 milyar liralık destek sağladık, ihracatçılarımıza 2026'da da bütçemizden bize tahsis edilen paydan 45 milyar liralık desteği ihracatçılarımıza sunacağız" diye konuştu.
Savunma ve havacılıkta 10 milyar dolar eşiğine geldik
- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise savunma ve havacılık ihracatının 2024'te 7,1 milyar dolar olduğunu anımsatarak, 2025'i yaklaşık 10 milyar 54 milyon dolarla tamamladıklarını ifade etti. Görgün, 2026'yı teslimatların artacağı, yeni rekorların kırılacağı bir yıl olarak gördüklerini dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu: "Geçen yıl ağırlıklı olarak ihraç ettiğimiz ülkelere baktığımızda ilk 10 ülkenin 4 tanesi Avrupa ülkesi ve bir tanesi ABD. Toplamdaki orana baktığımızda da 10 milyar dolar ihracatın yaklaşık 5,6 milyar doları yani yüzde 56'lık kısmı Avrupa Birliği, NATO ülkelerine ve ABD'ye oldu. Asya Pasifik, Orta Doğu, Afrika peşinden gelen bölgeler oldu."
HEDEF İLK 10 ÜLKE ARASINA GİRMEK
- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de programda yaptığı konuşmada, Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma vizyonu ve hedefiyle yola devam ettiklerini belirterek, "Orta ve uzun vadeli oyun planlarımızı, stratejilerimizi bu hedef doğrultusunda kurguluyoruz" dedi. Koşullar ne kadar zor olursa olsun, ihracatçıları yeni müşterilerle, yeni pazarlarla buluşturmaya devam ettiklerini aktaran Gültepe, "Rekabetçiliğin sertleştiği, korumacılık duvarlarının her gün biraz daha yükseldiği bir dönemde beklemeyi değil, mücadele etmeyi seçtik" diye konuştu. Gültepe, uzakları yakın edip, engelleri aştıklarını dile getirerek, "En uzak diyarlara, pazarlara ulaştık. Ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandırdık. 76 ülkede 206 ticaret ve alım heyeti, 401 fuar katılımıyla ihracatçılarımızı binlerce alıcıyla buluşturduk" dedi.