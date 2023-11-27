İngiltere Başbakanı Sunak: Küresel şirketler 29,5 milyar sterlin yatırım yapacak

Ülkeyi yatırım ve iş dünyası açısından dünyanın en iyi bölgesi haline getirdiklerini söyleyen Sunak, "Küresel firmaların taahhüt ettiği 29,5 milyar sterlinlik yatırım binlerce istihdam yaratacak ve İngiliz ekonomisi için büyük bir güven oluşturacak. Geçen hafta işletmelere yakın tarihteki en büyük vergi indirimini sağladık, inovasyon kültürümüz ve dünyanın en iyi beyinlerinden bazılarını yetiştiren üniversitelerimize kadar, ülkemiz fırsatlar ülkesi." ifadelerini kullandı.