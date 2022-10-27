İngiltere Türk SİHA'sı satın alacak mı?

SAHA EXPO 2022 Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı iki gün evvel İstanbul Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı.

Büyük ilgi gören fuara Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace da katıldı. İngiliz bakan, başta Türk SİHA'ları olmak üzere, yerli ve milli savunma ürünlerini yakından inceledi.

İNGİLTERE DE TÜRK SİHA'LARINDAN ALACAK MI?

Wallace, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile Baykar standını ziyaret etti. Akıncı ve Bayraktar TB2 hakkında bilgi alan Wallace, Türk İHA'larına ilişkin, "Modern savaşı önemli ölçüde değiştirdiler. Silahlı kuvvetlerimize Ukrayna'dan aldığımız derslerle yatırım yapıyoruz. Kesinlikle burada yeni modelini gördüğümüz TB2'ler modern savaşlarda bir oyun değiştirici oldu" değerlendirmesini yaptı.

İngiltere'nin Türk İHA'ları almayı düşünüp düşünmediğine yönelik sorulan soruya ise Wallace, "Alışveriş gezisinde değilim, keşif gezisindeyim. Spekülasyonlar yapmayalım. Ordumuzu 23 milyar sterlin harcayarak gelecek 10 yılda modernize edeceğiz. Hava kuvvetlerimize de yatırım yapacağız. Neler olacağını göreceğiz" şeklinde yanıt verdi.





İNGİLTERE DE TÜRK SİHA'LARINDAN ALACAK MI?

Wallace, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile Baykar standını ziyaret etti. Akıncı ve Bayraktar TB2 hakkında bilgi alan Wallace, Türk İHA'larına ilişkin, "Modern savaşı önemli ölçüde değiştirdiler. Silahlı kuvvetlerimize Ukrayna'dan aldığımız derslerle yatırım yapıyoruz. Kesinlikle burada yeni modelini gördüğümüz TB2'ler modern savaşlarda bir oyun değiştirici oldu" değerlendirmesini yaptı.

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İngiltere'nin Türk İHA'ları almayı düşünüp düşünmediğine yönelik sorulan soruya ise Wallace, "Alışveriş gezisinde değilim, keşif gezisindeyim. Spekülasyonlar yapmayalım. Ordumuzu 23 milyar sterlin harcayarak gelecek 10 yılda modernize edeceğiz. Hava kuvvetlerimize de yatırım yapacağız. Neler olacağını göreceğiz" şeklinde yanıt verdi.

"OYUN DEĞİŞTİRİCİ NİTELİKTE"

Bakan Wallace, geçtiğimiz yıllarda Türk SİHA ve İHA'larından şöyle söz etmişti:

"Türkiye'nin 2019 ortasından bu yana Bayraktar TB2'leri Libya'da nasıl kullandığına bakın. Bu İHA'lar istihbarat topladı, gözetleme yaptı ve cephe, tedarik hatlarını ve lojistik üslerini hedef alan operasyonlar yaptı. (Türk İHA'ları) Geçen yıl temmuz ayında Libya Ulusal Ordusu'nun kontrolündeki Cufra Havaalanı'nı vurarak çok sayıda komuta kontrol noktaları ile iki nakliye uçağını tahrip ettiler. Ya da Türkiye’nin Suriye’de müdahil oluşunu ve Elektronik Harbi, hafif silahlı İHA'ları ve tankları, zırhlı araçları ve üzerlerindeki hava savunma sistemlerini durdurmaya dönük akıllı mühimmatı nasıl kullandığını düşünün.

Haberlere göre Esad rejimi ağır kayıplar verdi. '3 bin asker, 151 tank, 8 helikopter, 3 İHA, 3 muharip savaş uçağı, kamyonlar, 8 hava savunma sistemi, bir karargah ve sair ekipman ile tesisler.' İddiaların yarısı bile doğruysa, bu oyun değiştirici niteliktedir."

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