Ekonomi İngiltere Türk SİHAsı satın alacak mı?
SAVUNMA SANAYİ

İngiltere Türk SİHA'sı satın alacak mı?

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, SAHA EXPO 2022 Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na ziyarette bulundu. Bakan Wallace, geçtiğimiz yıllarda Türk İHA ve SİHA'larından övgüyle söz etmişti.

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Haber Merkezi Diğer
İngiltere Türk SİHAsı satın alacak mı?
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace.

SAHA EXPO 2022 Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı iki gün evvel İstanbul Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı.

  • Büyük ilgi gören fuara Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace da katıldı. İngiliz bakan, başta Türk SİHA'ları olmak üzere, yerli ve milli savunma ürünlerini yakından inceledi.

İNGİLTERE DE TÜRK SİHA'LARINDAN ALACAK MI?

Wallace, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile Baykar standını ziyaret etti. Akıncı ve Bayraktar TB2 hakkında bilgi alan Wallace, Türk İHA'larına ilişkin, "Modern savaşı önemli ölçüde değiştirdiler. Silahlı kuvvetlerimize Ukrayna'dan aldığımız derslerle yatırım yapıyoruz. Kesinlikle burada yeni modelini gördüğümüz TB2'ler modern savaşlarda bir oyun değiştirici oldu" değerlendirmesini yaptı.

  • İngiltere'nin Türk İHA'ları almayı düşünüp düşünmediğine yönelik sorulan soruya ise Wallace, "Alışveriş gezisinde değilim, keşif gezisindeyim. Spekülasyonlar yapmayalım. Ordumuzu 23 milyar sterlin harcayarak gelecek 10 yılda modernize edeceğiz. Hava kuvvetlerimize de yatırım yapacağız. Neler olacağını göreceğiz" şeklinde yanıt verdi.


İNGİLTERE DE TÜRK SİHA'LARINDAN ALACAK MI?

Wallace, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile Baykar standını ziyaret etti. Akıncı ve Bayraktar TB2 hakkında bilgi alan Wallace, Türk İHA'larına ilişkin, "Modern savaşı önemli ölçüde değiştirdiler. Silahlı kuvvetlerimize Ukrayna'dan aldığımız derslerle yatırım yapıyoruz. Kesinlikle burada yeni modelini gördüğümüz TB2'ler modern savaşlarda bir oyun değiştirici oldu" değerlendirmesini yaptı.

  • İngiltere'nin Türk İHA'ları almayı düşünüp düşünmediğine yönelik sorulan soruya ise Wallace, "Alışveriş gezisinde değilim, keşif gezisindeyim. Spekülasyonlar yapmayalım. Ordumuzu 23 milyar sterlin harcayarak gelecek 10 yılda modernize edeceğiz. Hava kuvvetlerimize de yatırım yapacağız. Neler olacağını göreceğiz" şeklinde yanıt verdi.

"OYUN DEĞİŞTİRİCİ NİTELİKTE"

Bakan Wallace, geçtiğimiz yıllarda Türk SİHA ve İHA'larından şöyle söz etmişti:

  • "Türkiye'nin 2019 ortasından bu yana Bayraktar TB2'leri Libya'da nasıl kullandığına bakın. Bu İHA'lar istihbarat topladı, gözetleme yaptı ve cephe, tedarik hatlarını ve lojistik üslerini hedef alan operasyonlar yaptı. (Türk İHA'ları) Geçen yıl temmuz ayında Libya Ulusal Ordusu'nun kontrolündeki Cufra Havaalanı'nı vurarak çok sayıda komuta kontrol noktaları ile iki nakliye uçağını tahrip ettiler. Ya da Türkiye’nin Suriye’de müdahil oluşunu ve Elektronik Harbi, hafif silahlı İHA'ları ve tankları, zırhlı araçları ve üzerlerindeki hava savunma sistemlerini durdurmaya dönük akıllı mühimmatı nasıl kullandığını düşünün.
  • Haberlere göre Esad rejimi ağır kayıplar verdi. '3 bin asker, 151 tank, 8 helikopter, 3 İHA, 3 muharip savaş uçağı, kamyonlar, 8 hava savunma sistemi, bir karargah ve sair ekipman ile tesisler.' İddiaların yarısı bile doğruysa, bu oyun değiştirici niteliktedir."

SAHA EXPO'da TÜMOSAN rüzgarı
EKONOMİ
SAHA EXPO'da TÜMOSAN rüzgarı

SAHA EXPO kapılarını açtı: Türk savunması emin ellerde
GÜNDEM
SAHA EXPO kapılarını açtı: Türk savunması emin ellerde

İlk Türk astronotun giyeceği 'uzay kıyafeti' SAHA EXPO 2022'de
FOTOĞRAF 10
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Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu için uzaya gönderilecek kişinin vatandaşlar arasından seçileceği ilan edildi. Bu olaydan sonra bu kişinin sahip olacağı özellikler açıklandı. Daha sonra ilk Türk astronotun kıyafeti merak edildi. Peki ilk Türk astronot kıyafeti nasıl olacak? İlk Türk astronot hangi uzay kıyafetini giyecek?
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Türkiye Uzay Ajansı tarafından ilk Türk astronot tarafından giyilecek kıyafet özellikleri ve tasarımı açıklandı.
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7 farklı sınıfa ayrılan astronot kıyafetinin kaskından iletişim ünitesine kadar birçok parçasının detayları paylaşıldı.
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İlk Türk astronotun kıyafetinin özellikleri ve görüntüsü sosyal medyada Türkiye Uzay Ajansı tarafından paylaşıldı.
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Bu kıyafette kasktan taşınabilir yaşam destek ünitesine kadar detaylar bulunuyor.
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SAHA EXPO'DA GÖZLER ONDA

Millî Uzay Programı kapsamında 2023’te uzaya gönderilmesi planlanan Türk uzay yolcusunun TUA imzalı orjinal uzay kıyafeti SAHA EXPO 2022 ziyaretçilerinin dikkatini çekiyor.
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Uzay kıyafetinin özellikleri şöyle:
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Alt Gövde (Lower Torso)

Kıyafetin alt kısmı uzay yolcusunun hareket kabiliyetini çok azaltmadan güvenli bir şekilde muhafaza etmek için geliştiriliyor. Ayrıca bu kısımda uzay yolcularını ISS'e bağlayan güvenlik hatları yer alacak.

Sert Üst Gövde Kabuğu (Hard Upper Torso (HUT))

Uzay kıyafetinin üst kısmı, uzay yolcusunun sırtında bulunan taşınabilir yaşam destek ünitesi ile kıyafetin diğer kısımlarında yer alan sistemleri birbirine bağlayacak şekilde geliştirildi.
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Taşınabilir Yaşam Destek Ünitesi (Portable Life Support System (PLSS))

Uzay yolcusunun sırtında bulunan bu çanta ihtiyaç duyduğu her şeyi barındırıyor. Bu kısımda elektrik, havalandırma için fan, karbondioksitin filtrelenmesi için ayrı bir sistem ve iletişim için telsiz gibi birçok sistem yer alıyor.
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İletişim

Kesintisiz iletişim sağlaması bu kıyafetlerin en önemli özellikleri arasında geliyor. Uzay yolcularının güçlü telsizler ile uzay istasyonları ve Dünya'daki yer kontrol merkezi ile iletişim halinde bulunmaları gerekiyor.
İlk Türk astronotun giyeceği 'uzay kıyafeti' SAHA EXPO 2022'de
Milli Uzay Programı kapsamında 2023'te uzaya gönderilmesi planlanan Türk uzay yolcusunun TUA imzalı orjinal uzay kıyafeti SAHA EXPO 2022 ziyaretçilerinin dikkatini çekiyor.
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