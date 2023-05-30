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Ekonomi

İngiltere'yi enflasyon vurdu: Fiyatlar 18 yılın en yüksek seviyesinde

İngiliz Perakende Konsorsiyumu tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'de süpermarket ve mağazalarda fiyatlar 18 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Geçen yılın aynı dönemine göre fiyatlar yüzde 9 arttı.

17:41 . 30/05/2023 Salı
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İngiltere'de gıda fiyatları 18 yılın en yüksek seviyesinde

İngiltere'de gıda fiyatları 18 yılın en yüksek seviyesinde

İngiliz Perakende Konsorsiyumu tarafından yapılan açıklamaya göre, İngiltere'de mağaza fiyatları enflasyonu 2005'ten bu yana en yüksek seviyesinde.


Nisan ayında süpermarketler ve perakende zincirlerinde fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre 8,8 arttı.


Bu artış mayıs ayında yüzde 9'a yükseldi. Böylece, sektör kayıtlarının tutulmaya başlandığı 2005 yılından bu yana mağaza fiyat enflasyonu en yüksek seviyesine çıktı.


İngiltere'de gıda fiyatları enflasyonu yüzde 15,7'den yüzde 15,4'e geriledi.


Mart ayında yüzde 19,2 olan gıda enflasyonu son 45 yılın en yüksek seviyesini görmüştü.




#İngiltere
#Enflasyon
#gıda
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