İngiltere'yi enflasyon vurdu: Fiyatlar 18 yılın en yüksek seviyesinde

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Haluk Tezcan tarafından yapılan açıklamada, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın üçüncü kez 2 ay süreyle daha uzatılmasının Türkiye'nin bir başarısı olduğuna ve buğdayın tonunun 500 dolardan, 250 dolara gerilemesini sağladığına değinildi. Türkiye'nin kendine yetebilen bir ülke olmaktan ziyade dünyanın birçok ülkesine un ihraç ettiğine de dikkati çeken Tezcan, "Dünya sofralarında Türk unu yer alıyor. Türkiye'nin jeopolitik ve siyasi avantajları sayesinde bu konuma geldik" dedi.