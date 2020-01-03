Irak'taki saldırının ardından dolar ve altın ne kadar oldu?

ABD, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü'nün Komutanı Kasım Süleymani ve Irak'lı militan grubu Haşdi Şabi'nin Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i öldürdü.
Saldırının ardından petrol fiyatları yüzde 4 oranında artışa geçerek 69,16 doları gördü.
Ortadoğu'yu sarsan saldırıya dolar ise ciddi anlamda tepki vermedi. Dolar/TL güne 5,9573 seviyesinde başladı. Aynı dakikalarda euro ise 6,6548 bandında seyretti.
- İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü saldırı sonrasında altının onsu ise 1530 doları aştı.