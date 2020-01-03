Ekonomi Iraktaki saldırının ardından dolar ve altın ne kadar oldu?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar ve altın güne nasıl başladı? 3 Ocak 2020 dolar, euro ve altın fiyatları

Irak'taki saldırının ardından dolar ve altın ne kadar oldu?

Amerikan ordusu, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis'i öldürdü. Saldırının ardından petrol ve altın fiyatları artarken, dolar ise çok ciddi bir tepki vermedi. Dolar/TL 3 Ocak sabahına 5,9573 seviyesinde başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
3 Ocak 2020 dolar, euro ve altın fiyatları.
3 Ocak 2020 dolar, euro ve altın fiyatları.

ABD, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü'nün Komutanı Kasım Süleymani ve Irak'lı militan grubu Haşdi Şabi'nin Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i öldürdü.

Saldırının ardından petrol fiyatları yüzde 4 oranında artışa geçerek 69,16 doları gördü.

Ortadoğu'yu sarsan saldırıya dolar ise ciddi anlamda tepki vermedi. Dolar/TL güne 5,9573 seviyesinde başladı. Aynı dakikalarda euro ise 6,6548 bandında seyretti.

  • İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü saldırı sonrasında altının onsu ise 1530 doları aştı.

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EKONOMİ
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