Dolar ve altın güne nasıl başladı? 3 Ocak 2020 dolar, euro ve altın fiyatları Irak'taki saldırının ardından dolar ve altın ne kadar oldu? Amerikan ordusu, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis'i öldürdü. Saldırının ardından petrol ve altın fiyatları artarken, dolar ise çok ciddi bir tepki vermedi. Dolar/TL 3 Ocak sabahına 5,9573 seviyesinde başladı.

Haber Merkezi 03 Ocak 2020, 08:22 Son Güncelleme: 03 Ocak 2020, 08:30 Yeni Şafak