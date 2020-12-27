Ekonomi İranda yoksulluk sınırının altında yaşayanların oranı yüzde 35e yükseldi
DÜNYA EKONOMİSİ

İran'da yoksulluk sınırının altında yaşayanların oranı yüzde 35'e yükseldi

İran Meclisi Araştırma Merkezi Ekonomik Etütler Dairesi Genel Müdürü Musa Şahbazi, ülkesinde yoksulluk sınırı altında yaşayanların oranının yüzde 35'e yükseldiğini söyledi. Şahbazi, ülkedeki gıda güvenliği politikalarının tamamen başarısız olduğunu sözlerine ekledi.

Haber Merkezi AA
İran'da halkın büyük çoğunluğu yoksulluk sınırında yaşıyor.
İran'da halkın büyük çoğunluğu yoksulluk sınırında yaşıyor.

İran Meclisi Araştırma Merkezi Ekonomik Etütler Dairesi Genel Müdürü Musa Şahbazi, ülkesinde yoksulluk sınırı altında yaşayanların oranının yüzde 35'e yükseldiğini söyledi.

Tasnim Haber Ajansına göre Şahbazi, "Ülkede yoksulluk sınırı altında yaşayanların oranı yüzde 35'e ulaştı. Ortalama gıda tüketimi son yıllarda çok azaldı. İnsanlar et yerine tavuk ve yumurta tüketimine yöneldi." dedi.

Kasım 2018 ile 2019 arası tavuk fiyatının yüzde 84, yumurta fiyatının da yüzde 88 arttığına değinen Şahbazi, söz konusu pahalılığın iki ürünün tüketimini de zora soktuğunu belirtti.

Şahbazi, ülkedeki gıda güvenliği politikalarının tamamen başarısız olduğunu sözlerine ekledi.

Asgari ücret 71 dolar

İran Meclisi İşçiler Grubu Başkanı Ali Rıza Mahcub, 14 Ekim 2018'de yaptığı açıklamada, 2017'de ülkedeki yoksulluk oranının yüzde 17 civarında olduğunu söylemişti.

İran'da nisan ayında belirlenen asgari ücret, geçen yıla oranla yüzde 21 artarak, 1 milyon 835 bin tümen (yaklaşık 71 dolar) olarak açıklanmıştı. Bunun duyurulması üzerine İranlı Milletvekili Süheyla Celudarzade 17 Nisan'da yaptığı konuşmada, "Bugün enflasyon yüzde 40 civarında. İşçi ücretleri ise sadece yüzde 21 artırıldı. Bu asgari ücretle işçi sınıfına zulmedilmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

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