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İş dünyasında gözler İTO seçim sürecinde olacak: Şekib Avdagiç yeniden aday

İş dünyasında gözler İTO seçim sürecinde olacak: Şekib Avdagiç yeniden aday

15:1114/06/2026, Pazar
G: 14/06/2026, Pazar
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İTO Başkanı Şekib Avdagiç
İTO Başkanı Şekib Avdagiç

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yaklaşan oda seçimleri öncesinde yeniden aday olacağını açıkladı.

Kararını PAGEV Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı'nda duyuran Avdagiç, "Bir dönem daha aday olma konusunda yola çıkmaya karar verdik" dedi.Karar sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avdagiç, adaylığını şu sözlerle gerekçelendirdi:

“Bu dönemde hem içinden geldiğimiz camialarla hem de saygı duyduğumuz büyüklerimizle istişare ederek, değerli dostlarımızın görüşlerini alarak bir dönem daha aday olma konusunda yola çıkmaya karar verdik. Bu bir ekip meselesidir. Bir kişinin yürüyüşü değildir. Bu; birbirini seven ve destekleyen, ülkesi, sanayisi, toplumu ve şehri için güzel ve iyi şeyler yapmaya çalışan insanların toplu yürüyüşüdür.

Bugüne kadar camiamız bize önemli destek verdi. Bizim için en kıymetli destek her zaman kendi camiamızdan geldi. Özellikle PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu’nun ve PAGEV camiasının desteğinin yeri çok farklıdır. Kendilerine teşekkür ediyorum.” dedi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç
İŞ DÜNYASINDA GÖZLER İTO SEÇİM SÜRECİNDE OLACAK

Avdagiç’in açıklaması toplantıya katılan sektör temsilcileri tarafından alkışlarla karşılandı. Avdagiç’in yeniden adaylık açıklamasıyla birlikte iş dünyasında gözler yaklaşan İstanbul Ticaret Odası seçim sürecine çevrildi.



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