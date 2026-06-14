İş dünyasında gözler İTO seçim sürecinde olacak: Şekib Avdagiç yeniden aday

“Bu dönemde hem içinden geldiğimiz camialarla hem de saygı duyduğumuz büyüklerimizle istişare ederek, değerli dostlarımızın görüşlerini alarak bir dönem daha aday olma konusunda yola çıkmaya karar verdik. Bu bir ekip meselesidir. Bir kişinin yürüyüşü değildir. Bu; birbirini seven ve destekleyen, ülkesi, sanayisi, toplumu ve şehri için güzel ve iyi şeyler yapmaya çalışan insanların toplu yürüyüşüdür.