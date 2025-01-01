İstanbul'un Aralık enflasyonu belli oldu

İstanbul'un Aralık ayı enflasyonu belli oldu. 2024 Aralık ayında İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 1,74, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 0,82 oranında arttı.





2023 Aralık ayına göre 2024 Aralık ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 55,27, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 40,64 olarak gerçekleşti.









Aralık 2024'te Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Konut Harcamaları grubunda yüzde 4,55, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamaları grubunda yüzde 2,34, Ev Eşyası Harcamaları grubunda yüzde 1,13, Giyim Harcamaları grubunda yüzde 1,05, Gıda Harcamaları grubunda yüzde 0,93, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamaları grubunda yüzde 0,77, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamaları grubunda yüzde 0,54, ve Diğer Harcamalar grubunda yüzde 0,15 artış izlendi.





Aralık 2024'te Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Mensucat grubunda yüzde 4,26, İnşaat Malzemeleri grubunda yüzde 2,87, Yakacak ve Enerji Maddeleri grubunda yüzde 2,74, Kimyevi Maddeler grubunda yüzde 1,35, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 1,18 ve Madenler grubunda yüzde 0,48 artış; İşlenmemiş Maddeler grubunda yüzde 3,61 azalış izlendi.







