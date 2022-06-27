İtalya'nın en zengin ikinci ismiydi: Ray-Ban’ın sahibi Leonardo Del Vecchio hayatını kaybetti

Ray-Ban ve Oakley gibi markaları bünyesinde barındıran dünyanın en büyük gözlük üreticisi Luxottica’nın sahibi milyarder Leonardo Del Vecchio, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Luxottica tarafından yapılan açıklamada, "EssilorLuxottica bugün başkanının vefat ettiğini üzülerek duyuruyor" ifadeleri kullanılarak, yönetim kurulunun "sonraki adımları belirlemek" için toplanacağı belirtildi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi yaptığı açıklamada, Del Vecchio’yu "harika bir İtalyan" olarak nitelendirerek, "60 yılı aşkın süredir İtalyan iş dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Del Vecchio, ülkenin en büyük şirketlerinden birini mütevazi bir başlangıçla kurdu" dedi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Del Vecchio'nun zatürre nedeniyle İtalya’nın Milano kentindeki San Raffaele hastanesine yatırıldığı ve burada hayatını kaybettiği ifade edildi.

Dünyaca moda tasarımcısı Giorgio Armani ise 1980'lerden bu yana birlikte çalıştığı Del Vecchio hakkında yaptığı açıklamada, "Birlikte, var olmayan bir fenomen ortaya çıkardık. Basit fonksiyonel nesnelerden oluşan gözlüklerin vazgeçilmez moda aksesuarları olacağını hemen anladık" ifadelerini kullandı.

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ÜLKENİN EN ZENGİN İKİNCİ İSMİ

Del Vecchio, Luxottica’yı başlangıçta gözlük bileşenleri tedarik etmek üzere 1961'de kurmasının ardından 2018'de Fransız Essilor ile güçlerini birleştirdikten sonra dünyanın en büyük gözlük üreticisi haline geldi. Altı çocuğu olan Del Vecchio, Forbes'a göre 2021'in sonunda Nutella’yı bünyesinde bulunduran Ferrero Spa’nın sahibi Giovanni Ferrero'nun ardından İtalya'nın en zengin ikinci ismiydi.

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