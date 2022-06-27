Ekonomi İtalyanın en zengin ikinci ismiydi Ray-Banın sahibi Leonardo Del Vecchio hayatını kaybetti
DÜNYA EKONOMİSİ

İtalya'nın en zengin ikinci ismiydi: Ray-Ban’ın sahibi Leonardo Del Vecchio hayatını kaybetti

Aralarında Ray-Ban’ın da bulunduğu İtalya merkezli dünyanın en büyük gözlük üreticisi Luxottica’nın sahibi milyarder Leonardo Del Vecchio, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
İtalyanın en zengin ikinci ismiydi: Ray-Ban’ın sahibi Leonardo Del Vecchio hayatını kaybetti
Leonardo Del Vecchio

Ray-Ban ve Oakley gibi markaları bünyesinde barındıran dünyanın en büyük gözlük üreticisi Luxottica’nın sahibi milyarder Leonardo Del Vecchio, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Luxottica tarafından yapılan açıklamada, "EssilorLuxottica bugün başkanının vefat ettiğini üzülerek duyuruyor" ifadeleri kullanılarak, yönetim kurulunun "sonraki adımları belirlemek" için toplanacağı belirtildi.

  • İtalya Başbakanı Mario Draghi yaptığı açıklamada, Del Vecchio’yu "harika bir İtalyan" olarak nitelendirerek, "60 yılı aşkın süredir İtalyan iş dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Del Vecchio, ülkenin en büyük şirketlerinden birini mütevazi bir başlangıçla kurdu" dedi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Del Vecchio'nun zatürre nedeniyle İtalya’nın Milano kentindeki San Raffaele hastanesine yatırıldığı ve burada hayatını kaybettiği ifade edildi.

Dünyaca moda tasarımcısı Giorgio Armani ise 1980'lerden bu yana birlikte çalıştığı Del Vecchio hakkında yaptığı açıklamada, "Birlikte, var olmayan bir fenomen ortaya çıkardık. Basit fonksiyonel nesnelerden oluşan gözlüklerin vazgeçilmez moda aksesuarları olacağını hemen anladık" ifadelerini kullandı.

ÜLKENİN EN ZENGİN İKİNCİ İSMİ

Del Vecchio, Luxottica’yı başlangıçta gözlük bileşenleri tedarik etmek üzere 1961'de kurmasının ardından 2018'de Fransız Essilor ile güçlerini birleştirdikten sonra dünyanın en büyük gözlük üreticisi haline geldi. Altı çocuğu olan Del Vecchio, Forbes'a göre 2021'in sonunda Nutella’yı bünyesinde bulunduran Ferrero Spa’nın sahibi Giovanni Ferrero'nun ardından İtalya'nın en zengin ikinci ismiydi.

İtalya'da helikopter kazasında hayatını kaybeden 4 Türk’ün cenazeleri Türkiye’ye getirildi
GÜNDEM
İtalya'da helikopter kazasında hayatını kaybeden 4 Türk’ün cenazeleri Türkiye’ye getirildi

İtalya'ya PKK tepkisi: Büyükelçi Marrapodi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
GÜNDEM
İtalya'ya PKK tepkisi: Büyükelçi Marrapodi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Sağlık çalışanlarıkorku dolu anlar yaşadı

Sağlık çalışanları
korku dolu anlar yaşadı

​Baba ve iki oğlu kimliksiz ilaç yazdırmak istedi.
Pınar Gültekin gibi olmasın

'Pınar Gültekin gibi olmasın"

Sokak ortasında öldürülen kızın annesinden yürek yakan çağrı.
Cumhurbaşkanı Erdoğandan asgari ücret açıklaması: Müjdeyi kısa sürede vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Müjdeyi kısa sürede vereceğiz

Erdoğan: Cumhurbaşkanı ödeneği maddesinin kanun metninden çıkarılmasını talep ediyorum.

​'Yeni ufuklar açıcı bir buluş...'

​Başsavcılık Avcı kardeşler hakkındaki kararın istinafa taşındığını açıkladı.
Rusya'dan AVM'ye füzeli saldırı

Rusya'dan AVM'ye füzeli saldırı

​Ukrayna lideri Zelenski: İçeride binden fazla sivil vardı.

Türkiye ve dünya genelinde büyük ilgi gören bitkiler arasında.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.