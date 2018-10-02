İthal ettiği diş implantını yerli imkanlarla üretmeyi başardı

2 bin 600 metrekare alan üzerine kurduğu fabrikasında, yıllık 100 bin implant üretilecek.

Sivaslı iş adamı İsmail Yalçın, ithalatı için her yıl yaklaşık 1 milyon avro ödediği diş implantını, Kilis'te kurduğu fabrikada üretmeyi başardı.

İsmail Yalçın, 2014'te eşinin memleketi Kilis'te 2 milyon avro yatırımla fabrika kurarak implant üretmek için Ar-Ge çalışmalarına başladı.

AA 2 bin 600 metrekare alan üzerine kurduğu fabrikasında, yıllık 100 bin implant üretilecek.

Yaşadığı ekonomik sıkıntılara rağmen çalışmalarını sürdüren ve bu süreçte fabrikasında prototip makine üreterek ayakta kalmayı başaran Yalçın, yaklaşık 3 yıl süren Ar-Ge çalışmalarının ardından geliştirdiği implantı belgelendirme aşamasının ardından piyasaya sürecek.

AA 2 bin 600 metrekare alan üzerine kurduğu fabrikasında, yıllık 100 bin implant üretilecek.

Yalçın'ın yaklaşık 2 bin 600 metrekare alan üzerine kurduğu fabrikasında, yıllık 100 bin implant üretilecek.

Yalçın, yaptığı açıklamada, geliştirdiklerin implantın belgelendirme sürecinin devam ettiğini söyledi.

Ürünlerine uluslararası geçerliliği bulunan "CE" belgesi alacaklarını dile getiren Yalçın, "Şu an belgemiz olmadığı için implantı piyasaya süremiyoruz. Bu nedenle stok yapıyoruz. Amacımız yurt dışında dövizle aldığımız ürünleri Türkiye'de üreterek, ihraç etmek." dedi.

Yalçın, hedefleri doğrultusunda gerekli tüm yatırımları yaptıklarını ancak talihsizliklerin bir türlü yakalarını bırakmadığını ifade ederek, "Gezi olaylarıyla başlayan ekonomideki daralma, Suriye olaylarıyla devam etti. Ancak o dönem yaşadığımız ekonomik sıkıntıları büyük ölçüde aşmayı başardık. Tam toparlanma aşamasındayken FETÖ'nün darbe girişimi gerçekleşti. Bu durumdan da ekonomik olarak olumsuz etkilendik." ifadelerini kullandı.

Fabrika dışındaki tüm birikimlerini elden çıkararak ve yeni geliştirilen makinelerin prototipini üreterek bugüne kadar ayakta kaldıklarını anlatan Yalçın, şöyle devam etti:

"Hedefimiz en kısa zamanda ihracata başlayıp ürünlerimizi bütün dünyaya göstermek. Bizim özelliğimiz ürünlerimizin hepsinin 'talaş kaldırma yöntemi' ile tek tek yapılıyor olmasıdır. Bu ürünleri işlerken kullandığımız makine ve ekipmanlar kalitemizi artırmaktadır. 3 yıldır kendi yaptığımız ürünleri yapıp bozup daha iyisini nasıl yapabiliriz diye çalışıyoruz. Ekibim bu konuda bana çok yardımcı oluyor. Her birinin mesleki tecrübeleri var. Hatalarımızdan da ders çıkararak şu anda ithal ettiğimiz ürünlerden daha iyilerini yapmaya çalışmaktayız."

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AA 2 bin 600 metrekare alan üzerine kurduğu fabrikasında, yıllık 100 bin implant üretilecek.

Yalçın, belgelendirme sürecinin tamamlanmasının ardından zaman kaybetmeden ürünleri piyasaya süreceklerini kaydederek, bu sayede Türkiye'de de yüksek kaliteli medikal üretimi yapılabildiğini bir kere daha tüm dünyaya göstereceklerini vurguladı.

İmplant dışında medikal alet üretimine de ağırlık vereceklerini dile getiren Yalçın, yurt dışından yüksek bedellerle alınan ürünleri, Türkiye'de aynı kalitede fakat daha düşük maliyetlerle üretmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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