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Ekonomi

Japonya ile Çin arasında boykot gerilimi: Hisseler sert düşüş yaşadı

Çin'de online platformlarda Japonya'nın Fukuşima'dan okyanusa radyoaktif atık su salma planını boykot edeceğine dair yapılan çağrıların ardından, Japon hisseleri sert düştü.

11:19 . 28/08/2023 Pazartesi
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Foto/arşiv

Foto/arşiv

Asya'nın en büyük ekonomisi Çin'in Japonya'ya yönelik boykot çağrısı yapmasının ardından özellikle Çin talebinin yüksek olduğu Japon firmaların hisseleri sert biçimde düştü.


Çin'de bazı online sohbet odalarında, Japonya'da 2011'deki deprem sonrası meydana gelen tsunamide zarar gören Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nden radyoaktif atık suyun tahliyesini boykot etme çağrısı yapıldı. Online platformlarda Shiseido, Panasonic, Uniqlo, Mitsubishi gibi firmalara boykot çağrısı yapıldı.


Bloomberg HT'de yer alan habere göre; Tokyo merkezli kişisel bakım ürünleri üreticisi Shiseido yüzde 3,3 düşerek 5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bloomberg verilerine göre Çin pazarı, şirketin toplam gelirlerinin yüzde 30'unu oluşturuyor.

Shiseido'nun yerel rakipleri arasında bulunan Pola Orbis Holding ve Kose Corp. da düşerken perakende şirketi Takashimaya yüzde 5'in, ayakkabı perakendecisi ABC-Mart'ın hisseleri yüzde 3'ün üzerinde düştü.


Çin, Japonya'nın radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltmaya başlamasının ardından geçen hafta Japonya'dan tüm deniz ürünlerinin ithalatını durdurdu. Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak bu yanlıştan geri dönülmesini istedi.

Asymmetric Advisors Stratejisti Anir Anvarzadeh tüketicilerin Japon ürünlerinden uzaklaşmasının şirketlerin satışlarının düşmesine neden olacağını ve bunun da hayal kırıklığı yaratacağını belirterek "Ancak Çin'in geçmişteki boykotlarının kısa sürdüğü göz önüne alınırsa hisse senetlerinde görülen satışlar da kısa süreli olabilir." değerlendirmesini yaptı.


Mito Securities'de Fon Yöneticisi olan Hajime Sakai Çin hükümetinin Japonya'nın kararına yönelik tepkisinin şaşırtıcı biçimde sert olduğunu belirterek Japonya'ya turların iptal edildiğini ve boykotların iş dünyasına da yayılabileceğini söyledi.




#Çin
#Japonya
#Fukuşima
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