Japonya ile Çin arasında boykot gerilimi: Hisseler sert düşüş yaşadı

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; Tokyo merkezli kişisel bakım ürünleri üreticisi Shiseido yüzde 3,3 düşerek 5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bloomberg verilerine göre Çin pazarı, şirketin toplam gelirlerinin yüzde 30'unu oluşturuyor.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; Tokyo merkezli kişisel bakım ürünleri üreticisi Shiseido yüzde 3,3 düşerek 5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bloomberg verilerine göre Çin pazarı, şirketin toplam gelirlerinin yüzde 30'unu oluşturuyor.

Çin, Japonya'nın radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltmaya başlamasının ardından geçen hafta Japonya'dan tüm deniz ürünlerinin ithalatını durdurdu. Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak bu yanlıştan geri dönülmesini istedi.

Çin, Japonya'nın radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltmaya başlamasının ardından geçen hafta Japonya'dan tüm deniz ürünlerinin ithalatını durdurdu. Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak bu yanlıştan geri dönülmesini istedi.

Asymmetric Advisors Stratejisti Anir Anvarzadeh tüketicilerin Japon ürünlerinden uzaklaşmasının şirketlerin satışlarının düşmesine neden olacağını ve bunun da hayal kırıklığı yaratacağını belirterek "Ancak Çin'in geçmişteki boykotlarının kısa sürdüğü göz önüne alınırsa hisse senetlerinde görülen satışlar da kısa süreli olabilir." değerlendirmesini yaptı.