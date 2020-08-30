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Ekonomi Kadın iş gücü 50 bini aştı Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kadın iş gücü 50 bini aştı: Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı

Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mesleki yeterlilik belgeli kadın iş gücünün 50 bini aştığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Zehra Zümrüt Selçuk
Zehra Zümrüt Selçuk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalışma hayatında üretime değer katan nitelikli ve mesleki yeterlilik belgeli kadın iş gücünün 50 bini aştığını bildirdi. Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK), iş dünyası ile çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu meslek standartlarını belirlediğini anımsatan Selçuk, MYK'nin, bu standartlara uygun uluslararası akreditasyon kuralları çerçevesinde yapılan kalite güvencesi sağlanmış bir ölçme ve değerlendirme sistemi sağladığını kaydetti.

Fotoğraf: Arşiv

1 MİLYONDAN FAZLA BELGELİ İŞGÜCÜ

MYK'nin iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü belgelendirmeye devam ederek bugüne kadar 50 binden fazla kadın çalışanın üretime katkı sağlamasına öncülük ettiğini vurgulayan Selçuk, şu bilgileri verdi: "2023 hedeflerimiz doğrultusunda belirlediğimiz mesleki yeterlilik belgeli iş gücü sayımız 1 milyon kişiyi aşmış durumda. 1 milyon mesleki yeterlilik belgeli iş gücümüze 2019'da 471 bin 227 kişi daha katıldı. Bugüne kadar 969 bin 266 çalışan mesleki yeterlilik belgesine sahip oldu. Bu iş gücünün şimdilik sadece 52 bini nitelikli ve belgeli kadınlarımızdan oluşuyor. Bakanlık olarak her zaman kadınlarımızın ve çalışanlarımızın yanındayız."

ONLARCA SEKTÖRDE FAAL DURUMDALAR

  • Bakan Selçuk, nitelikli ve belgeli kadın iş gücünün çok farklı sektörlerde yoğunlaştığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı: “Kadın iş gücümüzün istihdama katılacağı sektör sayısını artırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımızı ilgili bakanlıklarımız, meslek kuruluşlarımız, sendika ve STK’larımız iş birliğinde önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz projelerle hep birlikte yürüteceğiz.”

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