Kalyoncu GYODER Başkanlığı’nı bıraktı

Dün İstanbul’da düzenlenen görev devir teslim töreninde konuşan Kalyoncu, “3 yıldır büyük bir heyecan ve sorumlulukla yürüttüğüm başkanlık görevimi, Yönetim Kurulu’nda aldığımız ortak kararla, 2011’den beri yönetimde aktif rol alan Neşecan Çekici’ye devrediyorum. Ben bu dönemde vicdanımı dinleyerek kurucusu olduğum Türkiye Tasarım Vakfı çatısı altında deprem bölgesindeki tasarım ve planlama çalışmalarına odaklanacağım” dedi.

Neşe Çekici ise “GYODER olarak, sektörün kuvvetli desteği ile devam eden projelerimize ivme kazandırarak kararlılıkla ilerleyeceğiz. Yeni dönemde iş birliği ve dayanışma ruhuyla, gayrimenkul sektörümüzü daha ileriye taşımak için birlikte çalışacağız” dedi. Çekici, üzerinde çalışmaya devam edecekleri proje ‘Konut Projeleri İçin Pazar Yeri’ ile son dönemde çokça yaşanan fiyatlar konusundaki manipülasyon ve fırsatçılık endişesini ortadan kaldırmayı da hedeflediklerini ifade etti.