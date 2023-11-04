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Ekonomi

Kalyoncu GYODER Başkanlığı’nı bıraktı

Mehmet Kalyoncu, Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği'ndeki (GYODER) Başkanlık görevinden ayrıldı. Yeni dönemde dernekte Yönetim Kurulu Üyesi olarak deprem bölgesindeki çalışmalara odaklanacağını söyleyen Kalyonca, GYODER Başkanlık görevini uzun yıllardır dernekte görev alan Neşecan Çekici’ye devretti.

Mehmet Ali Parto
04:00 - 4/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 05:04 - 4/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Neşecan Çekici - Mehmet Kalyoncu

Neşecan Çekici - Mehmet Kalyoncu

Dün İstanbul’da düzenlenen görev devir teslim töreninde konuşan Kalyoncu, “3 yıldır büyük bir heyecan ve sorumlulukla yürüttüğüm başkanlık görevimi, Yönetim Kurulu’nda aldığımız ortak kararla, 2011’den beri yönetimde aktif rol alan Neşecan Çekici’ye devrediyorum. Ben bu dönemde vicdanımı dinleyerek kurucusu olduğum Türkiye Tasarım Vakfı çatısı altında deprem bölgesindeki tasarım ve planlama çalışmalarına odaklanacağım” dedi.

Neşe Çekici ise “GYODER olarak, sektörün kuvvetli desteği ile devam eden projelerimize ivme kazandırarak kararlılıkla ilerleyeceğiz. Yeni dönemde iş birliği ve dayanışma ruhuyla, gayrimenkul sektörümüzü daha ileriye taşımak için birlikte çalışacağız” dedi. Çekici, üzerinde çalışmaya devam edecekleri proje ‘Konut Projeleri İçin Pazar Yeri’ ile son dönemde çokça yaşanan fiyatlar konusundaki manipülasyon ve fırsatçılık endişesini ortadan kaldırmayı da hedeflediklerini ifade etti.


#ekonomi
#Mehmet Kalyoncu
#GYODER
#Neşecan Çekici
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