Kanat altında tarıma devam

Tarım ve Orman Bakanlığı, rüzgâr enerji santrali (RES) projelerinde tarım arazilerinin kullanımına ilişkin uygulamayı değiştirdi. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yeni çalışmaya göre, RES projelerinde türbinlerin dönen kanatlarının kapsadığı alanlar "Tarımsal Niteliği Korunacak Alan" (TNKA) olarak planlanacak. Böylece bu alanlar tarım dışına çıkarılmayacak ve üretim yapılmaya devam edilebilecek. Bakanlık, RES projelerine ilişkin başvurularda yatırımcıların çoğu zaman ihtiyaç duyulandan daha geniş alanlar için tarım dışı kullanım izni istediğini tespit etti. Başvurularda türbinlerin kurulacağı alanların yanı sıra, kanatların döndüğü alanlar ve ulaşım yolları da tarım dışı kullanım kapsamına alınıyordu. Bakanlığın saha incelemeleri, türbin kanatlarının zemindeki izdüşüm alanlarında tarımsal üretimin devam edebildiğini, bu alanların kamulaştırılmasına da gerek olmadığını ortaya koydu. İncelemelerde ayrıca bazı projelerde ulaşım yollarının gereğinden geniş planlanması nedeniyle verimli tarım arazilerinin gereksiz şekilde tarım dışına çıkarıldığı belirlendi.

AMAÇ KESİNTİSİZ ÜRETİM

Bu nedenle bakanlık, tarım arazilerini korumak amacıyla RES projelerindeki izin sürecini yeniden düzenledi. Yeni uygulamaya göre, yalnızca türbin temellerinin kurulacağı alanlar ile bakım ve ulaşım amacıyla kullanılacak yollar için tarım dışı kullanım izni verilecek. Türbinlerin dönen kanatlarının kapsadığı alanlar ise "Tarımsal Niteliği Korunacak Alan" (TNKA) olarak planlanacak. Bu sayede söz konusu alanlarda tarımsal faaliyetlerin sürdürülmesi hedefleniyor. Kararın hazırlanması sürecinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü'nün de görüşü alındı. Kurumlar, güvenlik tedbirlerinin alınması şartıyla kanat izdüşüm alanlarının tarımsal niteliğinin korunmasının uygun olduğu yönünde görüş bildirdi. Bakanlık ayrıca bundan sonraki RES başvurularında, yatırımcıların kanat izdüşüm alanlarını ayrı olarak hesaplayıp bu alanlar çıkarıldıktan sonra geriye kalan arazilere ilişkin KML (coğrafi bilgi sistemi) verilerini de başvuru dosyasına ekleyerek bakanlığa sunmasını istedi.

EKİLEBİLİR ARAZİ KORUNACAK

Yeni düzenleme, RES yatırımlarını durdurmuyor, ancak tarım dışına çıkarılacak arazi miktarını azaltıyor. Daha önce bazı projelerde türbinlerin kanatlarının döndüğü geniş alanlar da tarım dışı kullanım iznine konu edilirken, bundan sonra bu alanlar tarımsal üretim yapılabilecek "Tarımsal Niteliği Korunacak Alan" statüsünde kalacak. Böylece hem yenilenebilir enerji yatırımlarının sürdürülmesi hem de verimli tarım arazilerinin mümkün olduğunca üretimde tutulması amaçlanıyor.







