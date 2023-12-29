Kentsel dönüşüme yeni düzen: Meclis 2023’te 521 milyar liralık alacağını yapılandırdı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bir yılda iki yasama dönemini geride bıraktı. 2023'ün ilk ayında, Cumhuriyet tarihinin en büyük kamu borcu yapılandırma teklifi de Meclis'ten geçti. Düzenleme ile 521 milyar liralık kamu alacağı yeniden yapılandırıldı.

EYT DÜZENLEMESİ

2023'ün 30 Ocak'ında, AK Parti'nin TBMM'ye getirdiği EYT düzenlemesi, Meclis'in 6 Şubat depremleri yüzünden çalışmalarına ara vermesi sebebi ile mart ayında yasalaştı. Düzenlemeyle, 9 Eylül 1999'dan öncesinde sigortalanmış kişiler, kendi mevzuatı çerçevesinde yaşa takılmadan istisnasız emekli olabilme hakkına kavuştu.

İKRAMİYEDE ARTIŞ

6 Şubat depremlerinin ardından TBMM'de araştırma komisyonu kuruldu. Komisyonda yaklaşık 1000 sayfalık rapor hazırlandı.

2023 yılında yine en düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM'de kabul edildi. En düşük emekli aylığı 5.500 TL'den 7.500TL'ye, emeklilerin bayram ikramiyesi ise 1.100 TL'den 2.000 TL'ye yükseltildi.

ERKEN SEÇİM KARARI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 10 Mart 2023'te Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin kararı imzaladı. Erken seçim kararı sonrasında TBMM çalışmalarını 9 Nisan'a kadar sürdürdü. 14 Mayıs milletvekili seçimi sonrasında TBMM'de 28'inci yasama dönemi 2 Haziran'da resmen başladı. -Erdoğan'da 3 Haziran'da TBMM'de yemin ederek göreve başladı. Yemin törenlerinin ardından Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanı seçildi.

Deprem yasası Meclis’te onaylandı

Kamuoyunda ‘deprem yasası’ olarak da bilinen kentsel dönüşüm düzenlemesini içeren torba kanun teklifi de TBMM kabul edildi. Dönüşümden geçirilecek yapılarda aranan 3’te 2’lik hisse çoğunluğu yüzde 50 artı 1’e indirildi. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın kurumsal yapısı da yasa ile şekillendi.







