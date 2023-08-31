KOBİ'lere can suyu

Türkiye’de KOBİ’ler işletmelerin yaklaşık yüzde 99,8’ini oluşturuyor. Toplam istihdamın yüzde 77,8’ine imza atan bu işletmeler; toplam yatırımların yüzde 53,2’sini, üretimin ise yüzde 54,2’sini gerçekleştiriyor. İhracatta ise KOBİ’lerin payı yüzde 30’un üzerine çıktı. Ekonomi yönetiminin, ‘seçici kredi sıkılaştırması’na giderken, ekonomik kalkınma ve istikrar açısından önemli bir role sahip KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştıracak adım atması, ekonomi çevrelerinde olumlu karşılandı. 3 milyonu aşkın KOBİ’yi kapsayan adım sonrası, söz konusu işletmelerin üretimden ihracata, istihdamdan teknoloji kullanımına kadar birçok kalemde gelişimini hızlandıracağı öngörülüyor.





EKONOMİK ETKİLERİ DAHA DA ARTACAK

Üretim ve ihracat için finansman ihtiyacı duyan firmalara yönelik atılan adımla birlikte, KOBİ’lerin 100 milyon lira olan kredi limiti 150 milyon liraya çıkarılıyor. Böylece bankacılık sektörü toplam kredi hacminden yüzde 27,7 pay alan KOBİ’lerin kredi hacmi artacak. Sağlanacak finansman sayesinde işletmeler üretimini artırırken, ekonomiye olan doğrudan ve dolaylı etkisini de geliştirecek. Geçtiğimiz yıl 228 ülkeye ürün ihraç etme başarısı gösteren KOBİ’lerin ihracat haritasının da genişlemesi bekleniyor.





KOBİ KREDİLERİNİN PAYI YÜZDE 27,7

2012 yılında toplam kredi hacminin dörtte birini oluşturan KOBİ kredilerinin payı 2015’te yüzde 26,9’a kadar çıkarken, daha sonra kredi havuzunun genişlemesiyle birlikte düşmüştü. KOBİ kredilerinin ikiye katlandığı geçen yılın sonunda bu pay yüzde 26,8 olmuştu. KOBİ’lerin kredi kullanımındaki artış paralelinde bu işletmelerin toplam pastadaki payı büyümesini sürdürerek bu yıl 18 Ağustos itibarıyla yüzde 27,7’ye çıktı.



